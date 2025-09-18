瑞士蝉联全球创新指数榜首

十余年来，瑞士一直稳居全球创新指数榜首。 Keystone / Christian Beutler

世界知识产权组织(World Intellectual Property Organisation, WIPO)于9月16日在日内瓦公布的全球创新指数排名显示，瑞士仍是全球最具创新力的国家，紧随其后的是瑞典及美国。中国首次跻身前十强。

在130多个国家参与的排行榜中，瑞士已蝉联榜首十余载。本次排名前三甲与去年相同，第四名是跃升两位的韩国，新加坡滑落一名，位居第五。

全球创新指数(Global Innovation Index) 是一个年度排名，旨在评估各国在创新能力和创新成果两个方面的表现。目前由世界知识产权组织每年发布。 该指数的计算方法是对其包含的两个子指数—创新投入指数和创新产出指数的得分取简单平均值。这两个子指数分别由五个和两个要素组成，每个要素均描述了一种创新特征。最终得分采用加权平均法计算。 自该指数于2007年推出以来，越来越多的政府开始系统性分析其年度全球创新指数结果，并据此制定政策措施，以提升本国的创新能力。 信息来源：维基百科外部链接

报告提醒各国警惕创新领域投资放缓的潜在后果。世界知识产权组织总干事邓鸿森指出，当前既有“振奋人心的进步”也存在“持续的挑战”，并呼吁各国支持培育创新生态系统。

研发增长跌至2.9%，创下15年来的新低。受通胀影响，实际的企业研发支出增幅仅为1%。不过，知识产权组织透露，活跃在新技术领域的企业已加大投资力度。