瑞士蝉联全球创新指数榜首

十余年来，瑞士一直稳居全球创新指数榜首。
十余年来，瑞士一直稳居全球创新指数榜首。 Keystone / Christian Beutler

世界知识产权组织(World Intellectual Property Organisation, WIPO)于9月16日在日内瓦公布的全球创新指数排名显示，瑞士仍是全球最具创新力的国家，紧随其后的是瑞典及美国。中国首次跻身前十强。

在130多个国家参与的排行榜中，瑞士已蝉联榜首十余载。本次排名前三甲与去年相同，第四名是跃升两位的韩国，新加坡滑落一名，位居第五。

是一个年度排名，旨在评估各国在创新能力和创新成果两个方面的表现。目前由世界知识产权组织每年发布。

该指数的计算方法是对其包含的两个子指数—创新投入指数和创新产出指数的得分取简单平均值。这两个子指数分别由五个和两个要素组成，每个要素均描述了一种创新特征。最终得分采用加权平均法计算。

自该指数于2007年推出以来，越来越多的政府开始系统性分析其年度全球创新指数结果，并据此制定政策措施，以提升本国的创新能力。

信息来源：维基百科外部链接

报告提醒各国警惕创新领域投资放缓的潜在后果。世界知识产权组织总干事邓鸿森指出，当前既有“振奋人心的进步”也存在“持续的挑战”，并呼吁各国支持培育创新生态系统。

瑞士是一个集中了研究、高技能人才和先进制造业的中心，尤其是在生物技术、机器人和工程等领域。

创新能力：“瑞士和中国本就无法比较”

此内容发布于 瑞士一向在最具创新力国家排名中名列前茅，超越了美国和中国这类科技强国。是什么促成了瑞士的成功？中国”政府驱动创新“的模式对西方”风险投资者驱动创新“的方式发出了怎样的挑战？衡量和比较各国的创新成熟度，其难度远比想象中更大。

更多阅览 创新能力：“瑞士和中国本就无法比较”

研发增长跌至2.9%，创下15年来的新低。受通胀影响，实际的企业研发支出增幅仅为1%。不过，知识产权组织透露，活跃在新技术领域的企业已加大投资力度。

