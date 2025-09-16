La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La Suisse reste le pays le plus innovant au monde selon l’OMPI

Keystone-SDA

La Suisse reste le pays le plus innovant au monde. Selon l'indice de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) mardi à Genève, elle devance la Suède et les Etats-Unis, alors que la Chine fait son entrée dans les 10 meilleurs pour la première fois.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La Suisse est en tête depuis largement plus de dix ans dans l’Indice mondial de l’innovation, parmi plus de 130 pays. Les trois premiers sont les mêmes qu’il y a un an, suivis par la Corée du Sud qui gagne deux rangs et Singapour qui recule d’une place.

Le rapport avertit sur les effets du ralentissement des investissements dans l’innovation. Le directeur général de l’OMPI Daren Tang parle d'»avancées encourageantes et de «défis qui restent à relever». Et d’appeler à soutenir et alimenter les écosystèmes d’innovation.

La croissance dans la recherche est tombée à 2,9%, la moins importante en 15 ans. Les dépenses réelles des entreprises sur cette question n’ont atteint que 1% en raison de l’inflation. Mais celles actives dans les nouvelles technologies ont augmenté leurs investissements.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
17 J'aime
21 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
36 J'aime
27 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
67 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision