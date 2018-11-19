此内容发布于2018年11月19日 下午12:45 最后更新 - 2018年11月19日 -12:45

瑞士居民2018年的中位数工资为6502瑞郎(约合4.5万人民币)。

(swissinfo.ch)

据《新苏黎世报》周末版(NZZ am Sonntag)的报道：瑞士制药业及保险业已经取代银行业，成为瑞士薪酬最高的职业领域。

2016年，瑞士银行管理层人员的年平均工资为22万瑞士法郎(约合152万人民币)，比10年前减少4万瑞郎。相比较，制药行业高管28万瑞郎的年平均工资，显然更加优厚。

此外，《新苏黎世报》在分析了2016年工资结构调查中未发表的数据后发现，瑞士银行最高管理层也收入缩水：高级银行经理的年平均工资从66万瑞郎锐减到55万瑞郎-比制药和保险公司的最高管理层薪金低了20%。

苏黎世银行家协会(ZBV)副主席Hans-Peter Portmann解释说，影响收入下降的最重要因素在于银行可变薪酬和奖金水平的大幅下降。

他说：“在中层管理人员中，国家机关公务人员的工资有时甚至都比银行员工要高。”

Keystone-SDA/ds

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