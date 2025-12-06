瑞士还是那个安全的避风港吗？

瑞士联邦情报局的办公地点在伯尔尼。 KEYSTONE

在如今纷乱的国际形势下，瑞士也不得安宁，联邦情报局对此做出了分析。

4 分钟

Andreas Stüdli, SRF 其他1种语言 Deutsch de Schweizer Geheimdienst: «Eine solche Bedrohungsdichte hatten wir noch nie» 原版 更多阅览 Schweizer Geheimdienst: «Eine solche Bedrohungsdichte hatten wir noch nie»

根据联邦情报局的报告，自去年以来瑞士发生了哪些变化？

根据联邦情报局的《安全25》(Sicherheit 25)报告，我们所面临的威胁大幅增多。

“发生在全球的各种对峙局面，直接影响到我们，”联邦情报局局长克里斯蒂安·杜西(Christian Dussey)在一份通告中表示：“我们的情报系统同时在15个热点地区亮起来红灯-我们从未经历过如此密集的威胁。”

安全局势逐年恶化。不仅俄罗斯的侵略战争仍在继续；以色列也在6月直接袭击了伊朗，这些同时发生的冲突加剧了全球的不稳定局面。

联邦情报局如何看待最近以色列和伊朗之间的战争？

瑞士联邦情报局在报告中写道：“2025年6月以色列对伊朗的袭击致使核争端出现新的局面，这很可能会长期改变中东地区的势力平衡。”

以色列的袭击对伊朗来说是一种羞辱，让伊朗的统治阶层感受到巨大压力。

瑞士联邦情报局认为，伊朗的报复行动也可能会出现在外部地区。“包括在欧洲发动恐怖袭击。”

国际冲突会对瑞士产生什么影响？

按照瑞士情报局的说法，中美之间的竞争会对瑞士产生深远影响；中国和俄罗斯、朝鲜、伊朗的联手合作也会在很大程度上影响瑞士；在瑞士，中国和俄罗斯被视为间谍活动的最大背后推手。

此外，还会有人会试图通过瑞士采购用于军备和核计划的双用途物资和技术。联邦情报局也不排除针对重要基础设施的网络或其他形式攻击的可能性。

恐怖威胁会造成什么后果？

联邦情报局认为恐怖威胁依然为在加剧，并警告，年轻人可能会在网上受到蛊惑，而变得激进；叙利亚的长期统治者巴沙尔·阿萨德倒台后， 该国局势动荡，也令联邦情报局感到担心。

如今与瑞士有关联的圣战分子仍然被关押在叙利亚的监狱中。如果伊斯兰国成功将他们从监狱中解救出来，将对瑞士的内部和外部安全构成直接威胁。

联邦情报局表示：“他们具备偷偷潜回瑞士的能力和经验，他们能够鼓动周围人群成为激进分子，并在瑞士境内或境外策划恐怖袭击。”

联邦情报局自身情况如何？

在如此动荡的世界形势下，联邦情报局本身也受到外界批评。局长克里斯蒂安·杜西已经宣布辞职，部分原因也是因为他推行改革的进程失败。

此外，瑞士广播电视公司透露，瑞士联邦委员会已批准针对联邦情报局展开调查。调查涉及联邦情报局是否将敏感数据泄露给了俄罗斯情报机构。对此联邦情报局态度明确，表示将“全力配合”联邦检察院的工作。

相关内容

相关内容 外交事务 我们关于外交事务的时事通讯 瑞士处在不停变化的世界里。欢迎您和我们一起观察瑞士的外交政策及其发展。我们会对此话题进行深入分析。 更多阅览 我们关于外交事务的时事通讯

阅读最长 讨论最多