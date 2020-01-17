此内容发布于2020年1月17日 上午11:00

瑞士某些招聘岗位，首次对求职者提出需人工智能领域技能的要求。

(Keystone / Matt York)

《瑞士岗位索引》(Swiss Job Index)显示，2019年12月，各企业网站上发布的招聘职位列表，与往年同期相比增加了8.4%。人工智能各领域技能，成为某些待聘岗位所提出的新需求。



根据全球领先的国际招聘顾问公司米高蒲志(Michael Page)发布的《瑞士岗位索引》报告，瑞士某些行业的人才需求出现了两位数增长率的攀升(即增长率大于或等于10%，小于100%)。譬如，瑞士就业市场对信息技术专家的需求，在短短一年间增长了16%。

米高蒲志指出，部分行业对人才的强劲需求，与当前各个领域正普遍经历并积极推进的转型息息相关，尤其是在金融服务领域。米高蒲志在报告中也提及，某些招聘岗位，首次对求职者提出需人工智能领域技能的要求。



“专业人才供需失衡，迫使诸多企业目前开始提供人工智能领域的实习机会，以期能够尽早将人才揽入麾下，”米高蒲志在1月14日发布的公开声明中介绍道。



反观求职者，82%接受米高蒲志招聘顾问公司调研的求职申请者表示，加薪幅度达5%或以上，是他们跳槽的最大动因。



此外，与新同事达成良好关系、有机会接受在职进修培训、以及在工作环境中赢得他人信任，都是他们在求职中会纳入考量范畴的重要因素。

Keystone-SDA/ds

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