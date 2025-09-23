全球私立教育產業瞄準瑞士，進軍高價學校市場

全球私立教育產業瞄準瑞士 Keystone-SDA

疫情時期，韋爾比耶(Verbier)掀起了一股精英教育熱潮-這促成了一場可能重塑瑞士阿爾卑斯山私營教育格局的合併。

25 分钟

Alan Livsey, The Financial Times

阅读本文简体字版本请 点击这里

相关内容

2020年3月，阿麗安娜·德·邦沃贊(Ariane de Bonvoisin)與丈夫和兒子在瑞士韋爾比耶滑雪。身為紐約人，她從小就在這裡滑雪，她的家人在村子裡擁有一棟木屋，但她從未考慮過把這裡作為更長期的居所-直到新冠疫情為他們提供了這樣的契機。

外部内容

在聯邦當局與當地市鎮就外國遊客能否停留的問題來回磋商後，政府最終同意在2020-21雪季保持滑雪場開放。邦沃贊和丈夫於是決定在韋爾比耶度過疫情期-她可以遠端經營高階主管教練業務，丈夫則可以繼續從事諮詢工作。然而，他們很快就面臨一個迫切的問題：兒子的教育該怎麼辦？

邦沃贊在電話採訪中說道：「在新冠疫情之前，我曾看到當地學校的孩子們在滑雪，而且我[剛好]在疫情暴發前去參觀過一次。後來我被困在這裡，只能嘗試讓兒子半線上半在家上課……我常常看到那些孩子們在韋爾比耶的街上走來走去，總會想：『哇，這真是多麼令人羨慕的童年阿！』」

在一個常住人口剛超過3’100人的小村莊裡，國際學生的選擇本來就不多。之前那些令她心生羨慕的穿著整齊制服的孩子，原來就讀於韋爾比耶國際學校(Verbier International School，簡稱VIS)。這所學校成立於2011年，特色是為小學生提供戶外教育。

邦沃讚的兒子在VIS度過了三年愉快的時光，但隨著最早入學的孩子逐漸長大進入青少年階段，以及越來越多家庭選擇在韋爾比耶度過疫情，一些家長告訴《金融時報財富版》(FT Wealth)，他們希望VIS能展現出更強的學術追求和更高的教學水準。

「一開始的時候，學校學術水平不是很好，」一位後來將孩子轉走的家長說，「我們並不滿意。那些冬季學生當然會影響學校的學術品質。」所謂「冬季學生」，是指一月至四月雪季期間從國外來到這裡的孩子，他們在享受滑雪的同時，繼續跟進自己的學業。

根據一位業內人士估計，這類學校的優勢在於：即便只提供一個冬季學期，它們通常也能收取相當於全年學費70%的費用。當時VIS的所有者讓-雅克·羅(Jean-Jacques Roh)則表示，學校「始終保持著很高的學術標準，但我們也一直很務實。」

正是在這種新冠疫情、冬季學期和家長不滿的交織之下，學校內部出現了分裂-悄然撕裂了這個緊密團結的社區，同時預示著大資本、全球化的私營教育產業即將在這個瑞士小村莊落地。

—————————————————

環繞在Copperfield學校木屋式建築周圍的，是一座由瑞士群峰構成的壯麗「露天劇場」，其中包括皮埃爾·阿沃伊峰(Pierre Avoi)以及東側巍峨的蒙福爾峰(Mont Fort)。六月一個溫暖的日子裡，我站在學校前，很容易理解它為何如此吸引熱愛滑雪的學生。陡峭屋頂之下是現代、明亮的教室，讓學生和老師可以舒適地眺望山脈。

Copperfield正是家長不滿和內部分裂的產物。它於2021年由首任校長休·麥考密克(Hugh McCormick)與幾位富有的投資人創辦，這些投資人原本是VIS的家長，他們想要一個新的選擇。麥考密克回憶說：「幾乎所有人都表示，『如果你開一所學校，我們就把孩子送過來。』」他把學校命名為Copperfield，源自於他最喜歡的狄更斯(Dickens)小說《大衛·科波菲爾》( David Copperfield )。

不久之後，學校又多了一層吸引力。自2022年年中獲得認證以來，它可以自豪地宣稱自己是唯一一所「雪道直達」而且提供國際文憑IB課程的學校-這一嚴格的大學預科課程面向16至19歲的學生。學年的某些時段，學生可以離開課堂，就立刻踏上雪板。

和大多數滑雪度假地一樣，韋爾比耶長期以來主要服務「飛來飛去」的國際遊客，但疫情之後，這裡逐漸形成了更龐大的常住人口。儘管小鎮被稱為超級富豪的滑雪樂園，但整體氛圍卻很隨意，高檔商店和餐廳寥寥無幾。我在夏季造訪時，看到常住居民在街頭閒逛，在La Cucina吃著法式鹹派和沙拉，邊和朋友聊天，邊討論山地騎行。

韋爾比耶海拔高達3’300米，因此雪量充沛。再加上瑞士的其他優勢-穩定的貨幣和優惠的稅收制度-進一步提升了這裡的吸引力。但小鎮長期缺少一項關鍵的基礎設施：一所規模足夠大的國際學校，能同時涵蓋小學和中學，並且能夠交出優異的學術成績。

即使全年居民人數不斷增加，招收學生依然不易。麥考密克不得不經常飛往聖保羅(São Paulo)等城市，為這所新建的學校招生。學校的年費(含寄宿)高達11.65萬瑞郎(人民幣104.73萬元)。剛開辦時，學校只有22名學生，來自斯堪的納​​維亞、英國和美國。 (本地孩子通常就讀山谷裡的公立學校。)

Copperfield的到來最初在家長中引發了矛盾。然而等我到訪時，敵意已逐漸消退。跟我交談的大多數人都表示，儘管彼此不算親近，但至少互相尊重。

競爭很快展開。 Copperfield獲得國際文憑認證後，VIS隨即反擊，擴展了寄宿規模和國際文憑IB課程。但兩所學校都生源不足，規模太小，難以在師資和設施上與其他更成熟的寄宿學校抗衡。

最終，這裡形成了一種脆弱的平衡，而就在此時，Dukes教育集團(Dukes Education)出現了。

—————————————————

在這個只有兩所國際學校的阿爾卑斯山小村莊裡，Dukes教育集團(Dukes Education)選擇了那家年輕又敢闖的「新玩家」。

總部位於英國的Dukes在英國擁有28所學校，在歐洲大陸還有24所學校，屬於全球私人教育產業的一部分。根據經合組織(OECD)這一由主要已開發經濟體組成的國際組織的估算，2020年全球在私營中小學教育上的支出約為1’640億美元。較早進入此領域的國際私人教育集團之一是諾德安格利亞教育集團(Nord Anglia)，成立於1972年，目前由瑞典私募股權公司EQT所有，旗下擁有80多所學校，其中4所位於瑞士。今年3月，諾德安格利亞引進了新的投資者，公司估值達到145億美元。

瑞士是這些教育集團競爭的一個特殊戰場。這裡的老牌學校擁有極高的學術水準，與之相符的是同樣高昂的學費。以羅西學院(Institut Le Rosey)為例，下一學年的寄宿和學費總額為16.72萬瑞郎(約人民幣149.56萬元)。這所學校成立於1880年，在日內瓦半小時車程外的羅勒(Rolle)設有校區，冬季學期則遷往格施塔德(Gstaad)。

VIS的前所有者讓-雅克·羅表示，韋爾比耶的國際學費歷來都比其他地方要低得多。他與我在La Cucina餐廳共進午餐時說道：「有些學校的學費實在太貴，以至於有些家長不得不把孩子的就讀時間從五年縮短到三年。」

當然，教育格局並非只取決於考試成績。 Dukes教育集團的創始人阿提夫·哈桑(Aatif Hassan)表示：「在疫情期間，人們意識到，年輕人面臨的最大挑戰其實是心理健康。因此，戶外學習受到了家長和學生的更多青睞，成為比以往更重要的考慮因素。」擁有豐富戶外資源的瑞士學校，也因此開始展開更為激烈的競爭。

韋爾比耶學校的另一個競爭對手是蒙特勒(Montreux)的聖喬治學校(St George’s)，這是一所寄宿學校，長期以來一直面向韋爾比耶的國際家長進行宣傳。該校為走讀學生提供往返韋爾比耶的校車服務，單程約一小時。

聖喬治隸屬於啟發教育集團(Inspired Education Group)，該集團由英籍黎巴嫩裔金融家納迪姆·M·索利(Nadim M Nsouli)於2013年創立。目前，該集團在全球擴展到120多所學校，在瑞士西部的提契諾州還擁有另一所學校。

索利在郵件中表示：「我們看到國際諮詢量顯著增加，尤其是在寄宿名額方面。雖然來自美國、英國、法國、意大利、西班牙和德國等傳統市場的需求依然強勁，但我們同樣看到來自澳大利亞、巴西和墨西哥等地的需求正在明顯增長。」

啟發教育集團也關注瑞士的機會。它計劃擴大聖喬治學校的寄宿容量和體育設施。索利表示：「我們也正在積極討論在瑞士腹地再設立一所啟發教育旗下學校。」在這個富裕且競爭激烈的背景下，Dukes決定收購Copperfield的決定就顯得合乎邏輯。該集團希望在瑞士站穩腳跟，而這所學校如今正在吸引來自亞洲和其他地區的學生，需要資金支持來滿足長期的成長需求。

—————————————————

你是蒂姆嗎？

是的，我就是。

原來，Dukes英國區的首席執行官蒂姆·費什(Tim Fish)正好要乘坐和我同一班的飛往日內瓦的航班，於是他提出順路載我去韋爾比耶，那是一段兩個小時的車程。在機場，我注意到一位穿著藍色亞麻外套的男子，心裡幾乎可以肯定那就是費許——也許是他下意識裡流露出的「校長氣質」。幸運的是，果然沒看錯。我們在日內瓦降落後，一同走向他租的寶馬車。

費許一邊沿著高速公路駕駛，一邊用那種老師般的眼神掃向車速表，他說：「瑞士不僅地勢高峻，教育市場也同樣稀缺獨特。」對於富裕的家長來說，「問題不在於選擇瑞士還是西班牙，而在於選擇哪一所瑞士學校。」

「如果你身處其他國家的山頂小鎮，就不可能擁有進入美國或歐洲大學的那些機會。」

Dukes將韋爾比耶視為一個美好的地方，把Copperfield學校看作一個美好的機遇，其所在的位置是最具聲望的教育市場之一。哈桑向我指出，韋爾比耶正「逐漸成為娛樂和教育的中心」。

「瑞士教育是一個出色的全球品牌，」費什說道，「而且，在充滿不確定性的時期，中立與穩定是極其寶貴的。」

但Dukes很快意識到，只有當Copperfield擺脫與VIS之間內耗式的競爭時，它才能在韋爾比耶真正站穩腳跟-並藉此在周邊村莊的對手學校中勝出。它所需要的，是一場合併。

關於合併的傳言在韋爾比耶已經流傳了一段時間。一位VIS的家長說，自2023年以來他就一直推動合併。另一位曾擔任學校顧問的人也曾向VIS管理層提出類似建議。直到2025年6月上旬，學校才正式向家長宣布：VIS和Copperfield將進行整合，但沒有透露所有權方面的細節。

讓-雅克·羅同時擁有其他幾所小學，他起初曾拒絕Dukes對VIS的收購意圖。他對我表示，當時不願出售，因為他看到了韋爾比耶在國際教育上的潛力。但最終他同意達成一項合作關係，在其中保留了一定未披露的股權，並繼續擔任VIS的校長。他認為，合併後的學校「將有助於VIS與聖喬治學校競爭」。 Copperfield將搬入VIS今夏剛落成的全新且更大的校舍，放棄先前租用的滑雪道旁教學點。

在我們開車前往韋爾比耶的途中，可以明顯看出費許很清楚家長們會擔心合併意味著什麼，因此他打算在一次公開會議上安撫他們。他談起「合作」的話題時自然而流暢地說：「讓-雅克將帶來本地的知識，而我們則帶來不同學校和課程體系的經驗。」

為因應合併和外部競爭，Dukes在2024年8月聘請了格蘭特·弗格森(Grant Ferguson)擔任學校負責人。他是一位長期在英國和國際學校任教的職業教育工作者，來自附近維拉爾(Villar)聲譽很高的瑞士寄宿學校-博索萊阿爾卑學院(Collège Alpin Beau Soleil)。在博索萊擔任教務主任期間，他的任務是發展並提升國際文憑(IB)課程和成績，這正是Copperfield的新東家所希望的。

如今，讓-雅克·羅開始認同在村裡只辦一所強校的想法。他認為：「國際學校不像餐館，在韋爾比耶這樣的城鎮，你不能開很多。你需要一所強大的學校。兩所小型學校只會讓人們選擇搬去別的地方。」

他最終希望合併後的學校能容納200個寄宿床位，高於目前的70個，以及明年計畫增加到的90個。正如他所說：「富裕的人追求的是優質的生活、靠近機場的便利，以及一所好學校。這是基礎設施的一部分。」不過，韋爾比耶的房產成本很高，他希望瓦爾德巴涅(Val de Bagnes)地方政府能幫助分擔部分學校費用。

Dukes在6月為家長舉辦的會議可能充滿緊張氣氛。據一位母親透露，並不是所有人都贊同這次合併，因為他們對那些主要由私募股權公司掌控、以盈利為導向的學校心存疑慮。另一位懷疑的家長直言：「從教育中牟利是一件棘手的事。」

仍有人對VIS持懷疑態度，認為它缺乏學術遠見。「這就是為什麼VIS的學生會流向聖喬治學校，」另一位家長這樣說道。

不過，一位Copperfield的家長則表示，雖然她原本心存不安，但聽到弗格森將出任合併後學校的負責人，她感到安心了許多。

雖然我受邀參加這場家長會，但到場時大門緊閉-這是出於保護家長和會議內容隱私的考慮。不過，出席的家長們表示，他們離開時心情積極-許多人此前一直在想，韋爾比耶究竟能否同時支撐兩所全年制國際學校。

弗雷德里克(化名)，一位出席會議的VIS家長認為：「很明顯，這更像是一場收購，而不是合併。」另一位首批把孩子送到Copperfield的家長則覺得會議「非常積極而且充滿熱情。我對未來很有信心。」

—————————————————

對於更廣泛的瑞士本地居民和外籍人士社區來說，一所成功的學校應該能增加一定的凝聚力。無論韋爾比耶的生活多麼輕鬆愜意、友好自在，在那裡工作的「新鮮感」終究會消退，而一個「錨點」-比如一所全年制的子女學校-就是人們長期留下來的動力。

但即使在合併之後，韋爾比耶所面臨的挑戰和矛盾可能仍會增加。 11月的一場全國公投將把「是否徵收新的財富稅」交由全民投票決定。

一些新近長期定居的居民懷念他們過去忙碌的職場生活；正如一位家長打趣道：「每次一到韋爾比耶，就會立刻預訂下一趟離開的航班。」

一些世代居住在此的瑞士本地人並不歡迎流動性的國際人口，也不喜歡他們那些炫目的行頭。與聖莫里茲(St Moritz)或格施塔德不同，韋爾比耶幾乎沒有奢侈品商店。這裡較為突出的高級接待場所，只有W酒店(W Hotel)和倫敦67 Pall Mall葡萄酒俱樂部(London’s 67 Pall Mall wine club)的分部。每年一度的韋爾比耶古典音樂節(Verbier Festival of classical music)，則在富裕遊客與普通本地居民之間搭起了一道橋樑。

也有居民希望讓小鎮更熱鬧。當地的私人銀行家兼居民弗洛里安·米歇洛(Florian Michellod)負責推動韋爾比耶的旅遊和發展。他希望小鎮有更多的夜生活，並擔心尤其在夏季，這裡的活動不足。他表示，需要更多全年營業的餐廳和旅館。

「我們的目標是真正做到一年至少開放10個月。如果能說全年12個月開放當然很好。這是一個目標，是一個願景，但我們也必須也得講究實際。」

但要吸引更多長期定居的國際居民，也意味著學校必須找到合適的教師和其他專業人員，而他們需要負擔得起相對靠近學校的住房。近年來，許多居民因價格過高而被迫搬離主村，轉而住在夏布勒(Le Châble)火車站附近-從那裡乘坐滑雪纜車下行只需10分鐘-或是搬到更遠的地方。根據瑞銀(UBS)最近的報告，在歐洲阿爾卑斯山度假勝地的房價排名中，韋爾比耶僅次於聖莫里茨，位居第二。

「我們現在正在尋找有經驗的中學高年級教師，最好是帶著家庭的，」讓-雅克·羅說，「我們需要找到合適的不動產解決方案，而我們認為一個不錯的選擇是讓一些人住在馬蒂尼(Martigny)。」這個小鎮位於山谷中，驅車35分鐘即可抵達。「那是一個適合生活的好地方，一個正常的城市，有正常的生活。」

山上居民與山谷居民之間的分化，是韋爾比耶發展過程的一部分。這個曾經因野雪滑行而聞名的寧靜村莊，如今正經歷著全年接待精英人群所帶來的機會與壓力，同時也吸引著渴望從中獲利的全球產業。而學校，只是個開始。

版權：《金融時報》有限公司，2025年

(翻譯自英語：樊樺/gj，繁體校稿：盧品妤)