李东华与儿子Janis (Herve Le Cunff / Schweizer Illustrierte)

2019年8月20日，李东华的7岁儿子Janis在卢塞恩儿童医院离开了人世，他的死非常突然，李东华在接受瑞士电视台采访时悲痛地说：“儿子的笑永远留在我的心间”。

1996年李东华在亚特兰大奥运会为瑞士摘得一块鞍马金牌，成为瑞士华人中的知名人士。20多年来，他一直活跃在瑞士的各个领域，儿子的死引起了瑞士媒体的关注。

8月22日，李东华接受了瑞士电视台《Glanz & Gloria》的采访，并讲述了儿子的死因。上周五，Janis让李东华看他的肚子，肚子涨得很大，而且越来越大，但却没有疼痛。李东华马上把儿子带到卢塞恩儿童医院就诊。

然而令李东华万万没有想到，医生的诊断是肝癌，而且已经扩散到其他器官，医生已经回天乏术。就这样本该周一上小学的Janis，于周二8月20日永远地离开了他。

可以想象这是怎样的一种诀别，李东华在电视节目中说：“几天前他还好好的，今天他就忽然不在了。”他还说，“他开心的笑脸会永远留在我的心里。”他之所以愿意在媒体公布这一沉痛的消息，是因为：“消息早晚会传出去，所以我希望自己亲口说出来。”

Janis的告别仪式将于2019年9月6日在卢塞恩的Adligenswil举行。



李东华痛失儿子-接受瑞士电视台采访 (德文) 李东华痛失儿子-接受瑞士电视台采访 (德文) 李东华痛失儿子-接受瑞士电视台采访 (德文)

瑞士资讯swissinfo.ch/xy/dh

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