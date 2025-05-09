瑞士农民告政府气候政策不给力

气候变化导致干旱的频率和强度增加，使农业减产。 Keystone

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农民们最知道如何表达自己的不满，他们可以毫不迟疑地用拖拉机堵塞道路；或在城市里堆起粪堆，以此发泄愤怒。

去年，这种针对环境政策、生产成本上涨和国际竞争压力的抗议在包括瑞士在内的许多欧洲国家时有发生。

而瑞士农民这回采取了一个虽不引人注目，却同样掷地有声的方式发出了声响。

来自不同州的九位农民和五个小型农业组织对瑞士政府提起了诉讼。他们指责瑞士政府在保护气候方面的不作为，这危及到了他们的生计。瑞士联邦行政法院正在审理此案。

近些年，全球气候诉讼的数量与日俱增，从2023年的2540起增加到2024年的近2900起。越来越多的个人和组织走上法庭，针对政府气候政策的不足或企业对二氧化碳排放的不负责，提起诉讼。

农业和食品工业，尤其是畜牧业，也被推上了被告席，例如在丹麦、美国和新西兰已有多起类似案例。

根据联合国粮农组织(FAO)的数据，肉类和奶制品生产过程中排放的二氧化碳约占人为排放量的15%。这里主要涉及的气体是甲烷，一种由牛和其他反刍动物的新陈代谢产生的强大温室气体。

伦敦格兰瑟姆气候变化与环境研究所(Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment)的政策分析师艾米丽·布拉登(Emily Bradeen)告诉瑞士资讯SWI swissinfo.ch，牲畜饲养场通常被视为污染源，它们加剧了全球变暖趋势，因此也一直是公认的纠责对象。

现在瑞士农民提起的这场诉讼“很有意思，因为它推翻了这种固有观点，让人们知道农民也可能是气候变化的受害者。”

洛桑大学公共与环境法编外教授夏洛特·布拉特纳(Charlotte E. Blattner)认为，这一行动是一种模式的转变。她说：”这标志着农民在环境问题上的角色定位发生了重大变化。“

2024年1月29日，在比利时那慕尔的Daussoulx，青年农民联合会封锁了从德国到法国的E42高速公路和从布鲁塞尔到卢森堡的E411高速公路的交叉口。 Keystone

气候承诺的法律措施

全球变暖为农业带来的挑战尤其严峻。更高的温度、更频繁的干旱和更恶劣的天气状况正在威胁着作物的产量。

“我们正在适应这种变化，但有些极限我们无法逾越，”日内瓦酒农伊夫·巴塔东(Yves Batardon)告诉瑞士法语报刊《时报》(Le Temps)，”如果夏天的气温达到40°C，并持续数日，葡萄将无法生长。”2022年的干旱让他损失了数万瑞郎。

巴塔东是向瑞士政府提起气候诉讼的原告之一。2024年3月，他和其他几位农民联合向瑞士联邦环境部(UVEK)提出，必须采取必要措施确保瑞士联邦政府履行其国内和国际减排承诺。

瑞士政府于2017年批准了《巴黎气候协定》，并为自己设定了到2050年实现净零排放的目标。

外部内容

农民收入减少40%

代表农场主和农民的瑞士气候律师协会(Swiss Climate Lawyers Association)表示，瑞士联邦环境部的气候政策不够完善，这损害了农民的经济自由和私人财产安全。在过去三年中，干旱、暴雨和冰雹使他们的收入减少了10%-40%。

该协会以国际能源机构2023年的一份报告为依据，称瑞士是世界上二氧化碳排放最严重的国家之一(人均排放量14吨，远超世界平均水平6吨）。

他们还提到了一份瑞士的相关报告，其中预测“干旱的频率将越来越高，持续时间也会越来越长，尤其是在高温和需水量较高的季节。”

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荷兰蒂尔堡大学(Tilburg University)宪法与行政法助理教授科里娜·赫里(Corina Heri)说：”极端天气的增多危及到农民的生计、生活方式及其对粮食安全的保障。“

律师协会之所以理直气壮，是因为法院承认政府有责任保护人们免受气候变化的影响。比如瑞士气候老人案就是一个例子，2024年这些“气候老人”在欧洲人权法院获得了历史性的胜利。

>>气候老人的诉讼:

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“我们将一往无前”

瑞士联邦环境局不接受这些农民的要求。他们认为，瑞士已经针对气候问题做了足够多的工作，农业受到气候变化的影响并不比其他群体更大。

瑞士农业环保措施 再生农业:

采用减少耕作、覆盖作物和轮作等方法，改善土壤健康，增加生物多样性 。

减少合成肥料和农药的使用，保护生态系统。

精准农业:

使用数字技术和人工智能，优化资源使用，减少浪费 。

通过卫星和无人机监测农田，精准施肥和灌溉。

碳捕集与储存:

投资于碳捕集技术，减少农业活动中的碳排放。

生态保护区:

设立自然保护区，保护生物多样性和自然栖息地 。

水资源管理:

采用高效灌溉技术，减少水资源浪费 。

联邦环境局还表示，他们并不在乎欧洲人权法院对气候老人案的判决。气候律师协会主席阿尔南德·努斯鲍曼-拉格曹乌(Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui)认为这简直“令人难以置信”。他说：”这不符合权力分配原则。”

该农民群体已向联邦行政法院提起上诉，并有信心获得胜诉。预计在2025年底之前将会有结果。

如果败诉，他们将上诉至联邦最高法院；必要时还会继续向欧洲人权法院上诉。努斯鲍曼-拉格曹乌说：”我们已经做好了全力以赴的准备。”

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减少排放，确保食品安全

瑞士农民提起的这项气候诉讼并非世界首例。2015年，巴基斯坦拉合尔最高法院裁定一名农民胜诉，他指控该国政府未能采取措施应对气候变化，从而侵犯了他的生命权和人格尊严。

但是科里娜·赫里也表示，自那以后，此类案件的胜诉率并不是很高。法律没有变更，法院的判决也未得到贯彻。她认为，瑞士的这一诉讼案却有可能会“产生影响”。

这位律师说，瑞士农民的这一诉讼，起码明确了一点-小农和农村人口特别容易受到气候变化的影响，国家不能指望农民自己实施措施适应变化。

“同时也说明，减少排放是保护农业和食品安全的唯一途径。”

格兰瑟姆研究所的布拉登也说，瑞士农民从经济损失和采取适应措施造成的成本两方面出发，阐述了气候变化对他们生计的影响。

“各国政府在提供适应气候变化措施方面的投资不足，无法保障农业领域能够抵御极端天气、干旱和全球变暖带来的影响。”

瑞士农民的这一诉讼是最早涉及农业是气候变化受害者的诉讼之一。布拉登说：”如果此案胜诉，可以为促进政府采取措施减轻这种损害开创先河。”

气候诉讼的里程碑

耶鲁大学法学院法学教授戴娜·布雷(Daina Bray)告诉瑞士资讯：”瑞士的这一农民诉讼来得正是时候，我相信此类诉讼会越来越多。”

布雷是一项针对所谓甲烷大户的气候诉讼研究的共同作者，这些农业巨头对全球大部分甲烷排放负有责任。

布雷说，由于政府未能对经营大型牲畜饲养的企业进行监管，令农民深受其害。此外，缺乏适当的政策措施帮助农业向更具弹性和可持续发展的方式转型，也对农民的利益有所伤害。

布雷说，对食品系统进行改革，对农民有利，例如，可以为他们提供新的收入来源。然而，要想扶持那些受影响最严重的农民，无疑需要大量投资。

布拉登认为，瑞士的这起农民诉讼即使最后不能进入欧洲人权法院，也同样能对欧洲、美国和其他国家的农民有所启迪。她说，气候案件有一个特点，就是民事律师和法官之间有着密切的国际交流，他们能将目光超越国界，从其他国家的类似诉讼中汲取灵感。

“农民和所有关注气候诉讼的人都将密切关注此案的进展，”她说。

无论这次联邦行政法院的诉讼结果如何，夏洛特·布拉特纳都认为此案将是“漫长气候诉讼道路上的又一个决定性里程碑，而这些气候诉讼是促进气候保护措施的催化剂。”

(编辑：Gabe Bullard/vm，编译自德文：杨煦冬/gj)