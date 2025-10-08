如今瑞士城市和50年前的意大利一样热

位于瑞士纳沙泰尔州和法国杜省边界的布列涅茨湖(Brenets)在2022年8月的热浪中呈现干涸状态。 Keystone / Laurent Gillieron

欧洲气象站收集的数据显示，瑞士目前的气温与20世纪时南部地区的气温相当。瑞士法语电视台RTS的数据部门就此进行了分析。

Cyrille Gay-Crosier, RTS

九月中旬气温高达28摄氏度，六月出现热浪，一月气温创历史新高：瑞士气候正在变暖，这扰乱了人们以及动植物的生存习惯。而该现象并不局限于瑞士。

瑞士法语电视台对欧洲900多个气象站的历史月度气温进行了比较，结果一目了然：在大多数情况下，瑞士城市的当前气温与上世纪欧洲南部地区气象站的记录接近。日内瓦的气温与意大利北部、巴黎、图卢兹、伦敦与波尔多地区几十年前的气温接近。

互动图片：看看一座欧洲城市的气温相当于20世纪时哪些城市的气温?

点击上图位于不同城市的气象站点，红色代表所选站点，蓝色显示20世纪时温度与所选城市相当的测量站点。(注意：在iPhone和iPad等iOS设备上，必须双击站点才能选择)

负责任的改变

在纳沙泰尔大学教授、联邦WSL研究所研究员Martine Rebetez看来，这种气温的演变无疑是气候变化可以感知的影响之一。瑞士目前的平均气温比工业化前水平高出近3度，这也合乎逻辑。

植被正艰难地适应着全球的快速变暖。“云杉的寿命超过100年。气温变化太快，这意味着云杉会受损，其健康状况也会恶化。”Martine Rebetez解释道。这些树木最终可能会在瑞士景观中变得越来越稀少。

土豆和甜菜面临危险

农作物也必须逐渐适应气温变化。喜欢寒冷潮湿的土豆和甜菜在瑞士生长旺盛，但当气温超过30摄氏度时，这两种作物就会无精打采。随着气温升高，它们的根茎或许将更适合在高海拔地区生长，但大多数瑞士农田都位于平原地区。所以说，土豆和甜菜面临从瑞士农耕史中消失的威胁。

动物不同于植物，气温变化了，它们可以迁徙到更适宜的环境中。但它们的到来可能会危及当地生态系统的平衡。相关风险的例子并不少见，例如虎蚊(又称白纹伊蚊)迁徙至南欧甚至是瑞士-它不仅是一种入侵性昆虫，也是严重疾病的传播媒介。

气温相似，但气候不同

虽然瑞士平均气温与更南部地区相似，但两者气候却并不相同，尤其是从降水和温差上看。气候学家Martine Rebetez解释说：“地中海地区在夏季稳定持续地炎热干燥。相比之下，在瑞士等地，酷暑期之后还可能出现阴雨寒冷气候。”

等到汝拉山脉上出现灌木丛，阿尔高州生产出橄榄油就为时已晚，人们必须立即采取措施应对全球变暖带来的许多环境挑战-无论是在北方还是在南方。

(翻译自法语：郭倢/dh)

