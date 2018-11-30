瑞士今年暖秋的气温是有记录至今的第三高。据瑞士气象局(MeteoSwiss)透露，9月初到11月底的气温比1981-2010年平均气温高了1.6摄氏度。
而今年在出现了有记录以来至今气温第四高的暖春和气温第三高的盛夏后，名列第三的暖秋也接踵而至。只有2006年破纪录的暖秋与2014年的秋季，平均气温高过今年的秋天。
这意味着瑞士记录下的五个高温暖秋，有四个出现在近15年内。
瑞士气象局周四表示，与接壤意大利的阿尔卑斯山脉南部地区相比，北部地区则出现了异常的多晴少雨天气。
9月和10月期间，讲意大利语的提契诺州的晴天数量超过平均水平，但位于卢加诺和洛迦诺-蒙蒂(Locarno-Monti)的测量站却在11月记录下了降雨量的骤增。从1959年开始记录至今，阿尔卑斯山脉南部在今秋最后一个月内的晴天数量降至低谷。
根据瑞士气象局、苏黎世联邦理工学院(ETHZ)和伯尔尼大学最近所做的气候预测模型，气候变化正导致瑞士的气候变得更加干燥、炎热、多雨却“贫雪”。
长远来看，夏季的平均气温将比现在提高2.5-4.5摄氏度。科研人员还警告说，预计夏季还会出现持续三周的干旱天气。
瑞士资讯swissinfo.ch/mga
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