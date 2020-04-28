这幅作品总面积逾3000平方米，全部使用炭、粉笔等可降解自然颜料制作。

(Keystone / Valentin Flauraud)

4月26日，某法国艺术家的新作在瑞士阿尔卑斯山顶面世。这名艺术家因制作大型草地涂鸦作品而为人所知，他的新冠病毒主题画作描绘了一位望向地平线的女孩，而欣赏这幅涂鸦的最佳视角则是在空中。

笔名Saype的这位艺术家本名为Guillaume Legros，他擅长在草地上制作短期性可生物降解涂鸦，儿童与两只交叉握住对方上臂的手是他常常刻画的内容(多语)外部链接，他的作品更是遍布世界各地，从科特迪瓦首都亚穆苏克罗到巴黎埃菲尔铁塔旁的战神广场公园。

他这幅名为“超越危机”(Beyond crisis)的新作画在瑞士高山度假区莱森镇(Leysin)的一片空地上，展现的是个跪坐地上的女孩，正手拿粉笔画一群手拉手的小人。“这幅3000多平方米的地画召唤人们建设一个更团结、更人性的世界，”路透社援引Saype的话说(英)外部链接。

“对这幅作品有几个层次的解读，但主要概念是对危机之后的世界提出挑战，强调大家都朝同一个方向看的重要性，”Saype告诉瑞士新闻社Keystone-SDA，“正如我的其他作品，我想表达一种乐观的愿景、某种共同生活的想法。”

“超越危机”画在普拉方达山口(Prafandaz Pass)一户农民的私人土地上，山下不远就是日内瓦湖。Saype依然使用了他的常用颜料，即用离子粉笔和木炭等制作的100%可生物降解产品。他的作品的寿命要取决于天气状况和野草重新长出来的速度。

这位艺术家对Keystone-SDA通讯社说：“我估计它能坚持两周到一个月。”

2019年，Saype被福布斯收入(英)外部链接艺术文化领域30位最有影响力的30岁以下欧洲名人榜。

Reuters/Keystone-SDA/swissinfo.ch/ds

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