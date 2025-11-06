瑞士人佛系应对网络风险

线上调研公司Comparis的一份调查显示，尽管瑞士人上网的安全感达到历史最低水平，但传统防范措施的使用却日益减少。自2024年以来，人工智能(AI)的使用率翻倍。人们对其数据处理可靠度的信赖程度亦大幅提升。

这项针对数据信任度的调研于今年9月份开展，来自瑞士全境的1,049名成人参与了调查。线上比较服务平台Comparis近日公布的调查结果显示，人工智能的使用率从2024年的27.4%上升到目前的52.9%。

Comparis认为，这不仅反映了当前趋势，而且从根本上改变了互联网的使用，对传统的上网方式造成冲击。搜索引擎的使用率从2020年的87.1%降至2025年的83.2%。

邮件服务服务商的衰退更加明显，同期使用率从85.1%骤减至79%。新闻网站在过去5年内，使用率从66.7%下降到54.7%。

研究显示，除使用频率外，人们对人工智能的信任度也在同步提升。在10分制的评价体系中，对其信任度从2024年的3.9分提升到目前的4.3分(尽管还处在相对较低水平)。

网络安全感正在减弱

另一方面，在线录入个人信息的信任度下降与对人工智能信任度的提升形成鲜明对比。过去三年间，网络安全感从5.7分降到5.3分。

受访者同时表示，对数据保护的信心从55.6%降至51.7%。地区差异显著：在瑞士德语区，54%的受访者认为信息保护工作“相当不错”；这一比例在意大利语区高达59.6%，而法语区却仅占43.5%。法语区居民对网络监控的担忧也最为强烈。

根据Comparis的调查结果，瑞士受访者当前感受到的网络威胁达到历史最高水平，但对自身数据保护的重视程度却有所下降。网上复杂密码的设置比例从2020年的49.3%跌至41.5%。

仍有49.9%的受访者会定期升级软件，但远不及5年前的57.5%。对社交媒体平台隐私设置的重视程度下降最为显著。研究指出，这可能表明存在某种程度上的“安全疲惫”现象。

