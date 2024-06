瑞士高校在QS世界大学排名中略有下滑

苏黎世大学医院(University Hospital Zurich,)、苏黎世大学(UZH)主楼及苏黎世联邦理工学院(ETH)主楼。 Keystone / Gaetan Bally

瑞士高校在全球大学排名竞争中略显逊色。在QS年度世界大学排行榜上,瑞士大学总体排名退多进少。不过,苏黎世联邦理工学院再次获评欧洲大陆最好的大学。

4 分钟

国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds(QS)于6月4日宣布,苏黎世联邦理工学院在2025年的全球大学排行榜中继续稳居第7位。另外9所参加排名的瑞士大学中,3所排名晋升,6所排名下滑。

今年排名跃升的高校包括瑞士排名第二的大学:洛桑联邦理工学院(the Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, EPFL),排在第26位,较去年上升10位。

不过,根据最新排名,苏黎世大学已跌出全球大学100强,下滑19位,目前排在第109位。卢加诺大学(Università della Svizzera italiana, USI)下滑幅度最大,相比去年跌落77位,排在第407位。

巴塞尔大学(The universities of Basel) (第131位)、伯尔尼大学(第161位)、洛桑大学(第224位)和日内瓦大学(第155位)的排名也有所下降。除洛桑联邦理工学院外,弗里堡大学(University of Fribourg)(第539位)和苏黎世应用科技大学(Zurich University of Applied Sciences)(第781-790位)在排行榜上都有晋升。

英国高校领跑排行榜

麻省理工学院 (Massachusetts Institute of Technology, MIT)位居排行榜首,紧随其后的是伦敦帝国学院(Imperial College London)和牛津大学(University of Oxford)。除苏黎世联邦理工学院及位居第8的新加坡国立大学(National University of Singapore)外,美国和英国高校包揽了榜单的前十名。

QS公司表示,2025年共有105个高校教育系统的1500所院校参与评比,是迄今为止规模最大的一次排名。