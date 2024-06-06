瑞士高校在QS世界大学排名中略有下滑

苏黎世大学医院(University Hospital Zurich,)、苏黎世大学(UZH)主楼及苏黎世联邦理工学院(ETH)主楼。
Keystone / Gaetan Bally
瑞士高校在全球大学排名竞争中略显逊色。在QS年度世界大学排行榜上，瑞士大学总体排名退多进少。不过，苏黎世联邦理工学院再次获评欧洲大陆最好的大学。
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2024年06月06日 - 11:50
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国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds(QS)于6月4日宣布，苏黎世联邦理工学院在2025年的全球大学排行榜中继续稳居第7位。另外9所参加排名的瑞士大学中，3所排名晋升，6所排名下滑。
今年排名跃升的高校包括瑞士排名第二的大学：洛桑联邦理工学院(the Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, EPFL)，排在第26位，较去年上升10位。
不过，根据最新排名，苏黎世大学已跌出全球大学100强，下滑19位，目前排在第109位。卢加诺大学(Università della Svizzera italiana, USI)下滑幅度最大，相比去年跌落77位，排在第407位。
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巴塞尔大学(The universities of Basel) (第131位)、伯尔尼大学(第161位)、洛桑大学(第224位)和日内瓦大学(第155位)的排名也有所下降。除洛桑联邦理工学院外，弗里堡大学(University of Fribourg)(第539位)和苏黎世应用科技大学(Zurich University of Applied Sciences)(第781-790位)在排行榜上都有晋升。
英国高校领跑排行榜
麻省理工学院 (Massachusetts Institute of Technology, MIT)位居排行榜首，紧随其后的是伦敦帝国学院(Imperial College London)和牛津大学(University of Oxford)。除苏黎世联邦理工学院及位居第8的新加坡国立大学(National University of Singapore)外，美国和英国高校包揽了榜单的前十名。
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QS公司表示，2025年共有105个高校教育系统的1500所院校参与评比，是迄今为止规模最大的一次排名。
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“阿尔法一号”：瑞士战斗机在高速公路上起降
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瑞士中部发生4.4级地震
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瑞士预计将迎来生机勃勃的夏季旅游季
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拥有百年历史的日内瓦国际车展即将落幕
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瑞士苏黎世州狗咬人事件数量飙升
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