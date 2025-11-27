瑞士警方警告：土耳其黑帮扩张，暴力事件上升
毒品、人口贩运与不断升级的暴力-土耳其黑帮在瑞士的势力正在上升，瑞士联邦警察局局长伊娃·维尔迪-科尔特斯(Eva Wildi-Cortés)指出。
她11月23日告诉瑞士公共电视台SRF，土耳其黑帮涉足毒品交易、偷渡人口、非法赌博以及电话诈骗，其势力已从德国扩散至瑞士。“我们看到，土耳其黑帮正在壮大。”
该黑帮组织内部出现了代际更替，令其暴力倾向进一步上升。“我们观察到，新一代成员更容易诉诸暴力，并以武器解决内部争端，”维尔迪-科尔特斯解释，并补充说，德国也出现了街头枪击事件。
在瑞士，不同犯罪团伙之间的公开暴力冲突也日趋频繁。“毒品交易利润可观，只要各方都赚得到钱，局面就相对平静，”她表示。
目前全欧洲(包括瑞士)有逾800个活跃的类似组织，这也导致地盘争夺日益激烈。“令人担忧的是，发生暴力的可能性正在不断攀升。”
瑞士在全球毒品交易中既是过境点，也是集散地，甚至是部分毒品的目的地。要打击毒品犯罪，不能只靠查扣毒品。
“我们必须找出背后的网络，”这位局长指出。联邦警察局正在追查资金流向，试图遏制洗钱活动。
相关内容
瑞士：一个不为人知的国际可卡因贸易中心
然而，根据欧盟刑警组织(Europol)的数据，在有组织犯罪的收益中，只有约2%能被执法机构查获。绝大部分资金很可能被洗白并流入合法经济。联邦警察局称，这些数据也同样适用于瑞士。
根据全球《有组织犯罪指数》(OC Index)的土耳其国家档案外部链接，“土耳其黑帮”(Turkish mafia)不仅在土耳其本土活动活跃，也在欧洲多国借助移民社区与跨境网络不断扩张势力。
报告显示，土耳其的犯罪市场规模庞大、类型多样，且组织化程度高。其地处欧亚交汇、临近中东与地中海，使其成为人口走私、武器交易、毒品转运与伪造品流通的重要枢纽。然而在执法、反洗钱和制度透明度等方面仍存在明显短板，也进一步助长了有组织犯罪的跨境扩散。
阅读最长
讨论最多
符合JTI标准
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。