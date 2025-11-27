The Swiss voice in the world since 1935
新闻
瑞士政治

瑞士警方警告：土耳其黑帮扩张，暴力事件上升

瑞士联邦警察局局长伊娃·维尔迪-科尔特斯(Eva Wildi-Cortés)告诉瑞士公共电视台SRF，土耳其黑帮“正在壮大”。
瑞士联邦警察局局长伊娃·维尔迪-科尔特斯(Eva Wildi-Cortés)告诉瑞士公共电视台SRF，土耳其黑帮“正在壮大”。 Keystone / Alessandro Della Valle

毒品、人口贩运与不断升级的暴力-土耳其黑帮在瑞士的势力正在上升，瑞士联邦警察局局长伊娃·维尔迪-科尔特斯(Eva Wildi-Cortés)指出。

此内容发布于
3 分钟
SRF

她11月23日告诉瑞士公共电视台SRF，土耳其黑帮涉足毒品交易、偷渡人口、非法赌博以及电话诈骗，其势力已从德国扩散至瑞士。“我们看到，土耳其黑帮正在壮大。”

该黑帮组织内部出现了代际更替，令其暴力倾向进一步上升。“我们观察到，新一代成员更容易诉诸暴力，并以武器解决内部争端，”维尔迪-科尔特斯解释，并补充说，德国也出现了街头枪击事件。

在瑞士，不同犯罪团伙之间的公开暴力冲突也日趋频繁。“毒品交易利润可观，只要各方都赚得到钱，局面就相对平静，”她表示。

目前全欧洲(包括瑞士)有逾800个活跃的类似组织，这也导致地盘争夺日益激烈。“令人担忧的是，发生暴力的可能性正在不断攀升。”

瑞士在全球毒品交易中既是过境点，也是集散地，甚至是部分毒品的目的地。要打击毒品犯罪，不能只靠查扣毒品。

“我们必须找出背后的网络，”这位局长指出。联邦警察局正在追查资金流向，试图遏制洗钱活动。

相关内容
只有一小部分通过巴塞尔港口的集装箱可以接受检查。

相关内容

人口统计

瑞士：一个不为人知的国际可卡因贸易中心

此内容发布于 在巴塞尔灰蒙蒙的天空下，伊奥尼斯(Ioannis)和他的海关督察团队在克莱因胡尼根港口(Kleinhünigen)的集装箱之间穿梭，搜寻可卡因的踪迹。这种来自南美洲的大批量白色粉末是在瑞士活跃的各种犯罪集团涉猎的目标。瑞士联邦警察局对最近出现的这种情况深感担忧。

更多阅览 瑞士：一个不为人知的国际可卡因贸易中心

然而，根据欧盟刑警组织(Europol)的数据，在有组织犯罪的收益中，只有约2%能被执法机构查获。绝大部分资金很可能被洗白并流入合法经济。联邦警察局称，这些数据也同样适用于瑞士。

根据全球《有组织犯罪指数》(OC Index)的土耳其国家档案外部链接，“土耳其黑帮”(Turkish mafia)不仅在土耳其本土活动活跃，也在欧洲多国借助移民社区与跨境网络不断扩张势力。

报告显示，土耳其的犯罪市场规模庞大、类型多样，且组织化程度高。其地处欧亚交汇、临近中东与地中海，使其成为人口走私、武器交易、毒品转运与伪造品流通的重要枢纽。然而在执法、反洗钱和制度透明度等方面仍存在明显短板，也进一步助长了有组织犯罪的跨境扩散。

阅读最长

讨论最多

新闻

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团