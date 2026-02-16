瑞士选民将就人口上限与民役改革举行投票

瑞士选民将于6月14日这个周日就两项全国性议题进行投票：一是瑞士人民党(SVP/UDC)提出的“可持续发展动议”(Sustainability Initiative)，二是针对民役制度改革方案的公民复决。

瑞士政府已于周三(2月11日)确认了投票日期。

“可持续发展动议”(Sustainability Initiative)旨在将瑞士常住居民人口在2050年前限制在1000万以内。根据该提案，一旦人口超过950万，政府和议会就必须采取行动。政府和议会均反对该动议，且未提出反提案。

第二项投票则涉及收紧服民役准入规则的计划。该改革已获议会通过，目的是遏制从服兵役转为服民役的人数。政府希望每年将服民役人数从6600人左右减少至4000人左右。

青年绿党和民役协会Civiva已收集到大约5.7万个签名来反对此次改革，他们认为这等同于“削弱”了民役制度。

瑞士的公民复决 自1874年以来，任何人都可以对议会批准的联邦法律或法令发起复决。 如能在争议决定正式公开后的100天内收集到5万个具有投票权公民的签名，则可就此事项进行全民公决。如能得到8个州的支持，也可适用复决。 公民复决属于非强制复决，自这种直接民主制度生效以来，约有6%的议会决定曾付诸全民公决。在1874-2021年间，瑞士选民已通过非强制复决对200个争议事项进行投票，其中116个事项获得通过(58%)。 来源：瑞士资讯直接民主介绍

