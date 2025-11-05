瑞士人为何要就电子身份证投两次票？

作为记者，我关注民主发展，特别是瑞士视角下的相关动态。
作为一名瑞士人，我长期以来对公共讨论如何塑造社会深感兴趣。
我的工作重点是多媒体内容制作，为瑞士资讯的各种在线渠道制作视频和照片，并担任图片编辑。
我拥有多媒体制作学士学位，并完成了多媒体技术员的学徒培训。
如果你想进一步了解瑞士直接民主与代议民主之间的互动关系，这篇基础文章专门做了解释：
瑞士的政治体系被公认为是比较稳定和平衡的体系，直接民主是瑞士政治系统的核心元素。瑞士民众可发起公民动议举行全民投票，参与国家决策。许多国家的人都希望也能像瑞士这样经常举行全民投票。然而瑞士的这些直接民主的形式，如公民动议和公民复决到底是怎么回事；瑞士的这种政治体系又是怎么发展起来的？我们简单地做一个概述。
瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团
