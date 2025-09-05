The Swiss voice in the world since 1935
瑞士民主
瑞士資訊–繁體版

瑞士公投：「假定租金」的五個對立點

假定租金的「命運」和《第二住宅州級房產稅聯邦法令》議案綁定。
假定租金的「命運」和《第二住宅州級房產稅聯邦法令》議案綁定。 Keystone-SDA

在瑞士，「假定租金」一直是個爭議重重的議題：自住房屋房主也要為「假定出租房產所得的收入」而繳稅。保留這項政策，房主叫苦連天；取消這一做法，租屋者又要大喊不公。9月28日，瑞士選民將再次就「假定租金」進行公投。支持方和反對方，誰能如願？

此内容发布于
11 分钟

我在瑞士联邦议会担任编辑和特派记者，负责瑞士海外侨民的政治新闻报道，并管理我们的政治脱口秀节目“Let's Talk”。 我在90年代初进入地方新闻行业，曾在多个新闻领域工作，担任管理职务，并报道各种话题。我自2017年起在瑞士资讯工作。

阅读本文简体字版本请 点击这里

相关内容
電子報：瑞士媒體裡的中國

相关内容

電子報：瑞士媒體裡的中國

瑞士媒體對於中國新聞的觀點及分析摘要。瑞士媒體對於中國都在報導哪些主題？這個電子報讓你對此一目了然。訂閱電子報，讓你在做決策時多一個維度的考量。

更多阅览 電子報：瑞士媒體裡的中國

「假定租金」(Eigenmietwert/valeur locative，又譯作「假定租金」或「推定租金」)是一種假設的收入：即假定房產業主出租自己的房屋所能收取的租金。 在瑞士，即使你沒有出租自己的房產，但是稅務局依然會假設你將它出租，並根據理論上計算出的租金收入向你徵稅。

「假定租金」讓很多人的利益針鋒相對。他們在公投競爭中的優勢和劣勢有哪些？以下是我們歸納的「假定租金」的5個主要衝突點：

1. 老人vs. 年輕人

取消「假定租金」後，最受益的就是60歲以上的人。

說到這，還需做一點政策說明：作為對自有房業主繳納「假定租金」的補償，業主在計算應稅收入時，有權從中扣除兩方面的支出：1. 房貸利息、2.維修房產費用。

在瑞士，老年人的房貸往往已基本還清，且無意翻新房產。這樣一來，他們中的許多人享受不到「假定租金」制度的兩點補償性優惠，卻仍然面臨該制度的劣勢，即假定租金連帶出的稅收負擔。

去年，「為退休金領取者提供第13個月的養老遺屬保險金」這項計畫在公投中獲得通過，老齡族群由此獲得了更高的退休金優勢。而後，中間黨又提出了一項「廢除養老遺屬保險體系中的婚姻懲罰政策」，該提案旨在提高已婚夫婦的養老金水平，也已進入公投準備程序中。

保護老年人利益的議案在公投中獲得成功，和一點不無關係：退休人員是最可靠的投票族群。「瑞士選民的年齡中位數約為57歲，」伯爾尼Gfs研究所政治分析師Martina Mousson說。因此可以說，目前60至-80歲的「嬰兒潮世代」可以在很大程度上按照自己的需求「塑造」瑞士。

相對的，那些不被允許投票或不去投票的人則處於不利地位，例如外國人和年輕人- 而他們大多是租客。

44%的瑞士選民擁有屬於自己的公寓或房屋。如果考慮到瑞士常住人口中10%的外國人比例，那麼，擁有投票權的業主群體在總人口中的比例大約為三分之一。

下文為您解釋了「假定租金」的政策內容，以及有關928 公投的所有資訊：

相关内容
独栋别墅：在瑞士，所有的房主都要为自住房虚拟的房租收入而缴税。

相关内容

瑞士民主

瑞士买房自住：不出租，也要交“房东税”

此内容发布于 房东出租房产，并为所得的租金收入缴税，这是天经地义。但在瑞士，就算你买了房子自己住，也要搞清“如果出租这套房产可以挣到多少租金”？因为你必须为这一虚拟的租金真金白银地纳税。不公平？很难说。

更多阅览 瑞士买房自住：不出租，也要交“房东税”

2. 業主vs. 租客

「假定租金」的投票具備了「階級鬥爭公投戰」的所有要素。

這是業主與非業主之間的鬥爭，或者說，是房東與租戶之間的較量。很少有業主會投票反對一項能為他們帶來經濟利益的製度變革。

半年前，房東與房客之間發生了一場激烈的政治競爭。

那次投票是關於房屋租賃法的兩項修正案(防止租客違規轉租，並簡化房東提前終止合約的程序)。左翼政客認為這削弱了對租戶的保護。他們在宣傳戰中警告，如果議案通過，租金將上漲，房地產公司的收費也會更高。左派最終在公投中獲勝。

至於本次關於「假定租金」的議案，社會民主黨在宣傳戰中質疑：「要把數十億美元花在最富有的人身上嗎？」該黨還警告說：「租戶要為此買單。」

另外，社會民主黨已在籌備下一場相關的政治議案宣傳：「制止租金濫用」的「租金動議」(Mietpreis-Initiative)。該動議正在徵集簽名中。

人們為住房議題舉行街頭遊行。
人們為住房議題舉行街頭遊行。 Keystone / Walter Bieri

對於政治調查機構gfs.bern的專家Martina Mousson來說，業主和租屋者之間的對峙顯而易見：「他們的分歧是此次公投的主要矛盾點。他們的對立還延伸到了年齡、性別和社會地位等其他方面。」

3. 城市vs. 鄉村

房東住在鄉村，房客住城市-這種模式說起來有點「簡單粗暴」，但幾乎適用於世界所有地方，在瑞士也不例外。這種現像源自於土地價格：鄉村地區的地價較低，因此購屋成本較低。

在瑞士，這個公式也對應了政治左右翼的分佈：城市居民政治觀點傾向進步和左翼，而鄉村居民則傾向保守右翼。

Martina Mousson介紹到，這種地域差異在2020年狩獵法修正案和2021年《二氧化碳法案》等環境議題中都有明顯表現。當投票提案涉及農業時，這一趨勢尤其突出-例如：2021年的農藥動議和飲用水動議。

4. 旅遊區vs. 城市中心

Martina Mousson認為，從城鄉差異的角度來看，「假定租金」議題也呈現出更特殊的對比關係：即旅遊區和城市中心之間的「衝突」。

旅遊目的地受益於現行「假定租金」體系。在許多山區旅遊目的地，第二居所的比例近年來顯著增長。這無疑有利於當地稅收：每套第二居所都需在房產所在地繳納假定租金稅。

對許多山區市鎮來說，取消假定租金稅意味著失去重要的稅收來源，這對市鎮財政來說是重大打擊。對這些市鎮來說，只有在新州稅議案獲得批准的前提下，才有取消假定租金稅的可能。

即將於9月28日舉行的公投議案以「引入第二居所州稅」為名，絕非巧合：該法案旨在為山區州提供稅收補償。

議會希望撤銷「假定租金」。除了旅遊大州之外，其他州代表都表示贊同此一意向。因此，政府和議會表示，如果「假定租金」得以取消，旅遊大州可以徵收新的第二居所稅，以保障稅收。

山區各旅遊大州居民對第二住宅的態度可謂愛恨交加。2012年，這些州的居民投票反對旨在限制第二居所數量的動議。雖然他們也不喜歡空置的公寓和「無人鬼村」的未來，但眼前的收入問題還是更為迫切。

但自此以後，越來越多的房屋以度假屋的形式進入市場，山區各州的租金也水漲船高。瑞士旅遊區的住房短缺問題日益凸顯，人們對度假屋的質疑也日益高漲。「山區居民已經強烈意識到第二居所熱潮的負面影響。」Martina Mousson說。

因此，本次公投導向的決定性因素在於：旅遊州居民認為哪種制度可以更有效地向第二居所徵稅：是現有的「假定租金」制，還是議案建議的「第二居所州稅」制。

5. 銀行vs. 商業企業

銀行和企業，這兩個傳統上關係密切的盟友，在取消「假定租金」議題上立場迥異。銀行希望保留這項稅收，因為它們可以從房貸利息中獲利：按照現有制度，抵押貸款利息可以從個人所得稅應稅收入中扣除，這對業主貸款買房自然是一種鼓勵，他們也沒有儘早縮減債務的壓力。

銀行從抵押貸款中賺取巨額利潤，它們不願損失這一利好條件。瑞士私人家庭持有的抵押貸款額度-以佔國內生產毛額(GDP)的比例衡量-位居全球前列。 2024年，瑞士家庭抵押貸款總額達1.271兆瑞郎，達到瑞士當年國內生產毛額的146%。

外部内容

這一比例不斷增長，瑞士國家銀行指出，這一趨勢帶來的是經濟的集中風險。

瑞士現行的抵押貸款稅收優惠從何種程度上促成了瑞士人「全球無他」的抵押貸款額度？這很難說。抵押貸款經紀公司Moneypark估計，如果廢除「假定租金」制度，到2030年，瑞士抵押貸款市場規模將縮小500至1500億歐元。

外部内容

關於取消「假定租金」議案，企業界內部存在分歧：建築及相關行業擔心變革會削弱業主裝修房產的積極性，從而導致自己失去合同，因此反對改革。

而他行業則希望改革可以起到提高民眾購買力、刺激消費的作用。這部分企業涵蓋了瑞士貿易協會的大多數成員。因此，商業界整體上還是支持廢除「假定租金」的。

(編輯：Samuel Jaberg，編譯自法文：郭倢/dh，繁體校對：盧品妤)

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
60
69 留言
查看讨论

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
34
66 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
16
19 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

如果你有患病风险，你会想提前知道吗？为什么？

你希望在多早的时候知道自己可能有疾病风险？你是否曾经在诊断上遇到过类似的困扰？

参与讨论
1 留言
查看讨论
阅读最长

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
獨棟別墅：在瑞士，所有的房主都要為自住虛擬的房租收入而繳稅。

相关内容

瑞士買房自住：不出租，也要繳“房東稅”

此内容发布于 房東出租房產，並為所得的租金收入繳稅，這是天經地義。但在瑞士，就算你買了房子自己住，也要搞清「如果出租這套房產可以賺多少租金」？因為你必須為這虛擬的租金真金白銀地納稅。不公平？不好說。

更多阅览 瑞士買房自住：不出租，也要繳“房東稅”
對瑞士年輕人來說，買房子越來越是個夢。

相关内容

無房世代：在瑞士買房子簡直是天方夜譚

此内容发布于 在許多國家，年輕人買房子變得越來越困難。瑞士也不例外。我們將深入剖析這個對買家極不友善的房地產市場，以及這對下一代意味著什麼。

更多阅览 無房世代：在瑞士買房子簡直是天方夜譚
瑞士的建築用地越來越少，這也是促使房地產價格上漲的因素。

相关内容

為什麼在瑞士買房如此可望而不可及？

此内容发布于 在鄉村擁有一座獨棟別墅，如果可能的話，再把它傳給後代：這是許多瑞士人長久以來的購房夢。從國際評比來看，對相當一部分瑞士人來說，這個夢想正與他們漸行漸遠。

更多阅览 為什麼在瑞士買房如此可望而不可及？
Mietshaus

相关内容

瑞士人不愛買房愛租房

此内容发布于 在瑞士，大多數人租房子，這在歐洲毫無疑問也是比較少見的現象。這種情況對瑞士人的日常生活、環境、政策以及租賃法都會產生影響，而且並非總是正面影響。

更多阅览 瑞士人不愛買房愛租房

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团