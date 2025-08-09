您有在国外就读瑞士学校的经历吗？

目前，瑞士在海外设有17所瑞士学校，分布在三大洲的10个国家。全球共约有8000名学生就读于瑞士学校，其中包括约1500名瑞士公民。
您曾经在瑞士学校上学、任教或工作？您的孩子在瑞士学校上学？
期待您和我们分享您的相关经验！
2025年08月09日
瑞士联邦削减开支的阴影笼罩着海外的瑞士学校。有些学校正为生存下去而苦苦挣扎，另一些则担心会丧失自身的“瑞士特性”。在它们的总部年会上，我们采访了几位忧心忡忡的校领导。
2023年09月27日
竞争压力、出生率下降和师资短缺：海外瑞士学校正面临着各种挑战，即将离任的海外瑞士学校(educationsuisse)总校长Barbara Sulzer-Smith对国际学校的环境发表了自己的看法。
2020年08月01日
学校教育是一个在国际范围激烈竞争的市场。瑞士的海外学校是否有机会在这个市场上占据领先地位？是的，海外瑞士学校联合会“educationsuisse”的负责人Barbara Sulzer Smith女士对此深信不疑。但依然存在一个难点，即招募优秀的师资。
2023年05月02日
在为一家非政府机构驻菲律宾工作了5年后，Stankowski一家准备返回瑞士。新冠大流行对孩子上学的影响以及子女的身份认同问题促使这家人做出归国的决定。您和Stankowski一家情况相似吗？这里是关于“如何确保孩子在瑞士顺利融入学校”的建议。
