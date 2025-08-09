您有在国外就读瑞士学校的经历吗？

目前，瑞士在海外设有17所瑞士学校，分布在三大洲的10个国家。全球共约有8000名学生就读于瑞士学校，其中包括约1500名瑞士公民。

您曾经在瑞士学校上学、任教或工作？您的孩子在瑞士学校上学？

期待您和我们分享您的相关经验！

