停摆或将告终、美瑞关税下调传闻、COP30缺席风波

周二的美国国会大厦。 keystone

欢迎来到我们的《瑞士媒体里的美国》栏目。每逢周四，我们都会回顾瑞士媒体如何报道并评论美国三大焦点议题-政治、财经与科学。

上周，瑞士六家大型企业的负责人前往白宫拜访，他们送去了礼物-其中不少是真金。坦白地讲，见到那张合影时，我脑中闪过的第一个念头是“六博士”。没想到政治学家吕多维克·伊贝尔克(Ludovic Iberg)也有同感，他指出“这个代表团的安排像极了圣经描述：带着黄金、乳香与没药前去朝见耶稣的东方三博士”。

那场会晤将有何影响、美国政府停摆或将结束，以及美国官方缺席在巴西举行的联合国气候变化大会(COP30)，这几件事都引起外界的诸多猜测。而瑞士媒体对此怎么看？

美国洛杉矶国际机场(LAX)周一候机现场，当天全美有逾1600架航班被取消。 Keystone

美国史上最长的政府停摆是否终将迎来终结？周一(11月10日)这天，足够数量的民主党籍参议员投票支持一项旨在恢复政府部门资金的妥协方案。苏黎世的《每日导报》(Tages-Anzeiger)认为，这看似一个“代价高昂的错误”。

“我们正在让国家重新运转，”美国总统唐纳德·特朗普周二在弗吉尼亚州阿灵顿国家公墓举行的“退伍军人节”讲话中表示，“它本不该被关闭。”

据《日内瓦论坛报》(Tribune de Genève)报道，美国国会众议院议员会在周三召开会议，对政府重新开门和恢复航空与食品补贴体系的法案进行表决。特朗普称，这场持续42天的预算僵局即将结束，标志着共和党取得了“一场伟大的胜利”，而民主党内部则因部分参议员投票支持结束关门而怒火中烧。

《每日导报》在题为“民主党再度向特朗普屈服-这将让他们付出高昂代价”的社论中写道：“八名异议者(七名民主党人和一名独立议员)在特朗普的顽固面前选择让步。而偏偏在此时，民主党本可借特朗普的经济混乱从中获益。”

政治学家克劳迪娅·布吕威勒(Claudia Brühwiler)在接受瑞士公共广播SRF采访时指出，民主党这次“赌输了”。她解释说，民主党原以为特朗普政府会尽可能缩短政府关门时间-每一届政府都希望避免政府停摆，或者在停摆后尽快结束。“特朗普却不这样想”，她说，“这场政府关门恰恰显示出特朗普愿意走多远。”

《每日导报》评论称，这是数月来人们首次感到特朗普的地位出现动摇，而民主党抓住了特朗普的问题-即他造成的经济混乱。“这种势头如今被摧毁了，”该报写道，“总统再次如愿以偿，因为八名参议员宁愿屈从于他的意志，也不愿坚守立场。从短期来看，这会有助于美国；但从长期来看，对许多人来说其代价将十分沉重，这包括民主党人。”

白宫椭圆形办公室的会晤“在建设性气氛”中举行。 Keystone-SDA

据报道，在瑞士几家大企业向美国总统唐纳德·特朗普展开一场“魅力攻势”后，瑞士与美国之间的关税争端即将达成协议。但是，什么时候赠送金条和名表才算腐败？

彭博社周一报道称，协议内容包括将美国对多种瑞士进口商品征收的现行39%关税降至15%。瑞士联邦经济事务秘书处对此做出“不予置评”的回应，并强调谈判仍在进行之中。

上周，瑞士六家大型企业的首席执行官前往白宫，试图说服特朗普签署一项双边贸易协议，以实现两国最大互利。彭博社称，这次会面起到了协议“加速器”的作用；但瑞士法语广播RTS周三提出质疑：企业领袖是否有权自封为外交代表，“即便这意味着要冒触碰腐败边界，可能危及瑞士国家利益的风险”？

RTS指出，这六家瑞士巨头(MSC、劳力士Rolex、Mercuria、合众集团Partners Group、MKS和历峰集团Richemont)的负责人据称在会面中做出投资提案，并向特朗普赠送了多份礼物，其中包括一只金制劳力士钟表和一根估值高达约4万瑞郎(约合人民币35.67万元)、“刻有铭文的金条”。

“这些私人企业的举动引发质疑和批评，尤其是腐败的指控，”RTS报道说。但它也承认，瑞士法律对腐败问题的界定相当复杂。必须要能证明这些公司赠礼的目的，正是为了换取特朗普的回报。“鉴于目前情况和我们掌握的此次会面的信息，我们无法得出任何结论，”RTS表示。

政治学家吕多维克·伊贝尔克则指出：“这个代表团的安排像极了圣经描述：带着黄金、乳香与没药前去朝见耶稣的东方三博士。我们在其中能看出极为清晰的权力层级平衡。”

即便短期结果可能积极，但他却对长期影响感到担忧。“打出这种牌，实际上触及了民主的根本问题，”伊贝尔克在接受RTS采访时表示，“这六名代表中无人拥有外交身份或民选授权。他们在白宫椭圆形办公室讨论的让步，将像幽灵一样笼罩在接下来的谈判之上。无论是(联邦经济部长)盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)，还是(联邦财政部长)卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)，都将难以推翻这些承诺。”

巴西贝伦的一名原住民女子(摄于周日)。该市于11月10-21日举办第30届联合国气候变化大会。 Keystone

美国政府正抵制在巴西举行的联合国气候变化大会(COP30)。但当美国总统唐纳德·特朗普称气候变化是“一场世纪骗局”时，美国国内也有人持不同意见，并亲赴贝伦参加会议。

重振全球气候保护行动，以及如何减少煤炭、石油与天然气造成的碳排放。瑞士德语区公共广播SRF周三报道说：“然而有一个重要参与者缺席了-美国总统唐纳德·特朗普。”

“这个‘气候变化’，是世界编造的一场最大骗局，”特朗普在9月的联合国大会上宣称。今年1月，他重返总统职位的首日便签署行政命令，使美国再次退出《巴黎气候协定》。

《一瞥报》(Blick)报道称：“特朗普是巴西COP30世界气候大会上缺席的关键人物。不过，他依然会对贝伦的谈判产生巨大影响。美国退出《巴黎协定》让全球社会陷入困境。因此，气候保护倡议者希望发出一个反对特朗普的明确信号。”

然而，《一瞥报》也指出，美国在气候保护问题上是一个“分裂的国家”。一百多名来自美国各州与地方政府的代表参加了此次COP30，以此表达对特朗普气候政策的不满。

加利福尼亚州州长加文·纽森(Gavin Newsom)表示，他出席COP30是为了展示加州在绿色技术领域的先驱地位。加州参与了一个由24个州和地区组成的联盟，该联盟不仅包括美国成员，也有国际伙伴，致力于实现雄心勃勃的气候目标。

纽森还呼吁公众不要被美国总统吓倒。瑞士新闻门户网站Watson上引用了他的原话：“特朗普不过是暂时的，我希望全世界的人都能记得这一点。”

SRF总结道，纽森及其同僚虽无法取代美国官方代表的缺席，“但他们发出了一个清晰的信号：在气候议题上，美国许多联邦州的立场与特朗普政府截然不同。”

