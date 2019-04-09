此内容发布于2019年4月9日 上午11:00

全球投資者已大幅擴張其在瑞士各銀行與企業的控制力。 (Keystone)

全球各金融機構正在日益成為瑞士主要企業的大股東。



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根據瑞士《新蘇黎世報週日版》(NZZ am Sonntag，德)外部链接委託安永會計師事務所(Ernst & Young)外部链接所作的一份報告，掌握在瑞士人手中的重要瑞士企業股份份額還不到40%。



該報列舉了瑞士銀行業巨頭瑞士信貸集團(Credit Suisse )的例子，作為金融機構的典型，那裡的傳統式股東民主制度正被迅速削弱。



瑞士信貸集團的小股東遍布瑞士全國，共有9.95萬人扮演著該集團共同所有人的角色。但在不久將舉行的蘇黎世年度股東大會上，瑞士私人股東幾乎沒有決定權可言，因為他們僅持有總資產的10%。



相比之下，瑞士信貸集團的七個最大投資者就持有35%的股份。這些投資者有著諸如Harris Associates、Olayan Group、Dodge & Cox或者Silchester這類名字，即所謂的機構投資者，他們管理著龐大的財富，而且幾乎不為公眾所知。



上週日(4月7日)公佈的報告顯示，就瑞士信貸集團而言，這些專業投資者中的82%來自海外，只有18%來自瑞士本國。

外國投資者在瑞士都買了什麼？

(swissinfo.ch)

全球投資者



這種現像不僅僅局限於金融業。在大多數企業裡，全球重要投資者也已大幅擴張了自己的控制力。



這是諮詢顧問企業安永集團首次審視瑞士30強企業的所有權結構。 2012年瑞士人所佔股份尚為42%，到2018年這一數字已下滑至39%。

三分之一以上(35.1%)的股份不可分配。這些不可分配股份的推斷基於方差在各處平均分配的假定。

(swissinfo.ch)

安永調研負責人托比亞斯·梅耶(Tobias Meyer)表示：“海外投資者的資金大幅投入表明了我國經濟的吸引力與全球關係網。”



梅耶認為這些大都是穩定的資金參與，他不同意“出賣經濟”的口號。



他解釋說：“這些股東還承擔了實業風險，整個經濟最終都會從中受益。開放的資本市場是我國的競爭力優勢。”



盎格魯-薩克森影響



不過，全球投資者的支配地位怎樣改變了各企業的管理文化？



代表了220多家瑞士養老基金利益的Ethos投資基金會會長文森特·考夫曼(Vincent Kaufmann)指出，企業管理所受的盎格魯-薩克森影響非常明顯。



它體現於經理薪酬這個敏感問題。 “本國股東更為在意獎金金額是否過高。原則上我們拒絕超過1000萬瑞郎(約合1000萬美金)的年薪，因其不能反映我國社會合作關係的精神，”他告訴《新蘇黎世報週日版》。



但對海外重要股東來說，只要遵守了正規程序，薪酬水平問題一般退居其次。



考夫曼的評價得到了研究證實。 2016年耶魯大學和巴塞羅那大學所做的某項調查結果顯示，機構投資者對一家企業的持股比例越高，經理薪酬的金額也越高。

SDA-Keystone/NZZ/ds

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