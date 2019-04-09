此内容发布于2019年4月9日 上午11:00

全球投资者已大幅扩张其在瑞士各银行与企业的控制力。 (Keystone)

全球各金融机构正在日益成为瑞士主要企业的大股东。

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根据瑞士《新苏黎世报周日版》(NZZ am Sonntag，德)外部链接委托安永会计师事务所(Ernst & Young)外部链接所作的一份报告，掌握在瑞士人手中的重要瑞士企业股份份额还不到40%。

该报列举了瑞士银行业巨头瑞士信贷集团(Credit Suisse )的例子，作为金融机构的典型，那里的传统式股东民主制度正被迅速削弱。

瑞士信贷集团的小股东遍布瑞士全国，共有9.95万人扮演着该集团共同所有人的角色。但在不久将举行的苏黎世年度股东大会上，瑞士私人股东几乎没有决定权可言，因为他们仅持有总资产的10%。

相比之下，瑞士信贷集团的七个最大投资者就持有35%的股份。这些投资者有着诸如Harris Associates、Olayan Group、Dodge & Cox或者Silchester这类名字，即所谓的机构投资者，他们管理着庞大的财富，而且几乎不为公众所知。

上周日(4月7日)公布的报告显示，就瑞士信贷集团而言，这些专业投资者中的82%来自海外，只有18%来自瑞士本国。

外国投资者在瑞士都买了什么？

(swissinfo.ch)

全球投资者

这种现象不仅仅局限于金融业。在大多数企业里，全球重要投资者也已大幅扩张了自己的控制力。

这是咨询顾问企业安永集团首次审视瑞士30强企业的所有权结构。2012年瑞士人所占股份尚为42%，到2018年这一数字已下滑至39%。

三分之一以上(35.1%)的股份不可分配。这些不可分配股份的推断基于方差在各处平均分配的假定。

(swissinfo.ch)

安永调研负责人托比亚斯·梅耶(Tobias Meyer)表示：“海外投资者的资金大幅投入表明了我国经济的吸引力与全球关系网。”

梅耶认为这些大都是稳定的资金参与，他不同意“出卖经济”的口号。

他解释说：“这些股东还承担了实业风险，整个经济最终都会从中受益。开放的资本市场是我国的竞争力优势。”

盎格鲁-萨克森影响

不过，全球投资者的支配地位怎样改变了各企业的管理文化？

代表了220多家瑞士养老基金利益的Ethos投资基金会会长文森特·考夫曼(Vincent Kaufmann)指出，企业管理所受的盎格鲁-萨克森影响非常明显。

它体现于经理薪酬这个敏感问题。“本国股东更为在意奖金金额是否过高。原则上我们拒绝超过1000万瑞郎(约合6722万元人民币)的年薪，因其不能反映我国社会合作关系的精神，”他告诉《新苏黎世报周日版》。

但对海外重要股东来说，只要遵守了正规程序，薪酬水平问题一般退居其次。

考夫曼的评价得到了科研证实。2016年耶鲁大学和巴塞罗那大学所做的某项调研显示，机构投资者对一家企业的持股比例越高，经理薪酬的金额也越高。

SDA-Keystone/NZZ/ds

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