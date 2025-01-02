瑞士媒体：中国龙的盛宴-北京如何看待特朗普胜选

特朗普入主白宫对中国将产生什么影响？ KEYSTONE

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周的时间里发布的有关中国的报道。美国于4月通过了一项法律，严令字节跳动公司应在2025年1月19日之前出售TikTok，否则美国将对该平台实施禁令。

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瑞士资讯swissinfo.ch中文部

新苏黎世报称，特朗普政府不会引起中国的恐慌，反而将给习近平带来新的机遇；美国于4月通过了一项法律，严令字节跳动公司应在2025年1月19日之前出售TikTok；中国女性在首都伯尔尼被强迫卖淫。

下面是主要内容摘要：

中国龙的盛宴-北京如何看待特朗普胜选

瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)于12月27日刊登了上海交通大学政治学名誉教授张俊华的文章《中国龙的盛宴-北京如何看待特朗普胜选》。该文预测了特朗普入主白宫对中国的影响，指出：特朗普政府不会引起中国的恐慌，反而将给习近平带来新的机遇。

文章写到，特朗普重返白宫对专制主义者来说是一份难得的礼物，对亚太地区的安全局势尤为不利。习近平和普京都会悄悄地对美国大选的结果表示欢迎…… 未来四年不仅美国的民主可能会陷入管理混乱，其外交政策的回旋余地也将缩小。中国和俄罗斯也会从中获得“在其周边地区推进自身意志的可能”-尤其是在台湾海峡和南中国海。

文章预测，特朗普可能在执政期间把台湾问题当作交易主题。“华盛顿很可能只会‘半心半意’地维护台湾的利益，或者根本不维护。”而乌克兰对俄罗斯的抵抗也可能随着特朗普执政而被削弱，“未来几个月，欧洲可能要忙于确保乌克兰 ‘虽败犹荣’。”

说到经济影响，文章分析到，特朗普为了恢复美国的工业制造能力，将大幅提高对中国产品以及欧盟和其他国家的关税。但结果尚不可知，毕竟美国工业还远远不能自给自足。此外，马斯克对特朗普的影响力似乎越来越大。马斯克的中国业务可能是中国政府处理对美关税问题的好砝码。

但中国能否顶住特朗普的关税压力，这首先取决于中国政府能否在短期内解决国内经济问题，放缓经济衰退的步伐。如果特朗普让中国经济走投无路，习近平政府将不可避免地宣布“最终解决台湾问题”，以吸引民众将关注点从经济转向他处。(NZZ外部链接/德)

中国字节跳动公司推出的“抖音国际版”-TikTok当前在全球范围内面临的各种挑战与争议 KEYSTONE

特朗普会成为TikTok的救世主吗？

瑞士在线新闻平台《一瞥报》(Blick)在以《特朗普会成为中国智能应用程序的救世主吗？当前是TikTok的生死攸关时刻》为题的报道中，盘点了由中国字节跳动公司推出的“抖音国际版”-TikTok当前在全球范围内面临的各种挑战与争议。

近期，拥有“亲俄”、“反北约”等诸多标签、TikTok网红Calin Georgescu如一匹黑马般在罗马尼亚总统大选首轮投票中爆冷胜出，让TikTok遭遇了严重指控，该国总统选举也被迫取消。欧盟委员会宣布将针对TikTok启动正式调查，要求其保留所有罗马尼亚选举的系统数据以供进一步分析。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩(Ursula von der Leyen)公开表示，有明显迹象表明，外国势力-尤其是俄罗斯-和虚假账号在TikTok的帮助下干预罗马尼亚总统选举。如果最终认定TikTok违反欧盟相关法律，那么它可能会面临高达其全球收入6%的高额罚款。

无独有偶，在美国，该平台也被视为具有高度的政治相关性，其面临的争议主要围绕于政治干预、间谍活动和监视。美国于4月通过了一项法律，以TikTok实际受中国控制、对美国国家安全构成持久性的威胁为由，严令字节跳动公司应在2025年1月19日之前出售TikTok，如果不出售，美国将对该平台实施禁令，届时它将失去美国1.7亿之众的庞大用户群。而这一截止日期恰逢特朗普就职典礼的前一天。然而，特朗普或许能成为TikTok在美存活的“拯救者”，他倾向于允许TikTok继续在美运营一段时间，并表示在其竞选期间，他在该平台上获得了数十亿计的热烈反响。

反观瑞士，关键争议点则聚焦于对青少年的危害，更确切地说，存在网络成瘾风险、增加青少年抑郁情绪以及传播不良内容。TikTok在瑞士拥有逾300万用户，其中近100万为18岁以下的青少年。瑞士哲学家、全球商业书摘网站getAbstract的创办人之一罗尔夫•多贝里(Rolf Dobelli)在接受瑞士德语电视台SRF采访时公开表示，应该禁止16岁以下的青少年使用包括TikTok在内的社交媒体。他认为，这些社交媒体是导致青少年群体中焦虑症、抑郁症和自残的人数急剧增加的罪魁。

TikTok “只有泥土和排泄物”。 阿尔巴尼亚总理埃迪·拉马(Edi Rama)

阿尔巴尼亚政府也于近日宣布，该国将从2025年起关闭TikTok，禁令至少长达一年。该国总理埃迪·拉马(Edi Rama)显然对该平台上充斥的美颜滤镜、铺天盖地的舞蹈视频以及隐藏的政治宣传内容极为反感，将其斥责为“只有泥土和排泄物”。(Blick外部链接，德)

在伯尔尼的爱彼迎短租公寓里，多名中国女性被迫被迫卖淫。 KEYSTONE

你的邻居-人贩子

包括《每日导报》(Tages-Anzeiger)、《联邦报》(Der Bund)在内的瑞士多家德语报纸于12月30日发布了关于中国女性在首都伯尔尼被强迫卖淫的报道。

据《联邦报》报道，在伯尔尼的爱彼迎短租公寓里，多名中国女性被迫被迫卖淫。涉事皮条客-一对中国夫妇-目前已被伯尔尼中央高原区法院判定犯有人口贩卖罪。

两人通过“无害广告”将在苦于生计的中国打工女骗至瑞士，之后强迫她们在短租公寓里从事卖淫活动，“每天要接待多达10位嫖客”。受害女性一天收入约为1500瑞郎，她们须将其中的一半交给皮条客，并自己承担房租和伙食费。

(伯尔尼检察官办公室以往案例表明)中国人很少在妓院里卖淫，他们几乎都是在租用的公寓里交易……公寓比较隐蔽，很多客户显然更喜欢这样。 Andrea Minka-Wiederkehr，检察官

近年来，伯尔尼州中国非法性工作的案例有所增加。“被贩卖妇女作为第三国国民非法居留瑞士，没有工作许可，这加剧了她们的无助感。” 据打击人口贩运协会Trafficking.ch估计，目前瑞士境内有500至600名来自中国的人口贩卖长期受害者，其中最常见的情况是中餐馆的劳动剥削。

文章开头提及的伯尔尼强迫卖淫案中36岁的女性罪犯已服刑34个月，并被遣返中国，10年内不得进入瑞士。“最特别的一点是，这名女性自己也曾是被人贩子侵害的非法性工作者，”《联邦报》揭露到。而针对其同案犯的诉讼仍在进行中。(Der Bund外部链接/德)

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