瑞士媒体：俄罗斯国防关键物资依靠中国进口

俄罗斯依靠从中国进口的关键物资来维持国防工业。 Keystone-SDA

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。中国持续向俄罗斯提供包括电子产品、机械和建筑材料等各种物资，对俄罗斯的军事生产至关重要；中国年轻一代不关心政治和国家命运，完全沉浸在自己的小世界里；蒋介石曾孙蒋友青定居中国杭州，他曾称赖清德为“一省之长”。

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瑞士资讯swissinfo.ch

我们为你总结摘要了瑞士媒体关于中国的报道文章，让你从另一个角度了解在中国发生的事件、新闻和热门话题，解读瑞士的见解与观点。

下面是最近一周的主要内容摘要：

中国不断向俄罗斯出口战争物资

3月26日，瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)报道，中国对俄罗斯的支持在国际关系中引起了广泛关注和争议。尽管西方国家对俄罗斯实施了多轮制裁，中国仍继续向俄罗斯提供各种物资，包括电子产品、机械和建筑材料，这些物资对俄罗斯的军事生产至关重要。

“在从中国出口的物资中，甚至包括视频游戏遥控器-显然是用来控制无人机。” Kaja Kallas，欧洲安全与外交政策高级代表

普京提出的停火条件要求西方国家停止对乌克兰的军事援助，他试图切断乌克兰与国际社会的联系，却继续从中国等国获取物资支持。中国在2024年向俄罗斯出口了价值800多亿美元的军事用品，是2021年的两倍。

西方制裁对俄罗斯虽然产生了很大影响，但并未完全阻止俄罗斯的军事行动。俄罗斯依靠从中国进口的关键物资来维持国防工业。例如，高精度机床和关键原材料如滚珠轴承、锗、镓和钨等，都是从中国进口的。

中国政府虽然公开表示不会支持俄罗斯的军事行动，但实际贸易数据表明，中国对俄罗斯的支持仍在继续。这种支持不仅帮助俄罗斯维持了军事实力，还使中国在获取能源资源和加强经济地位方面获益匪浅。(NZZ外部链接/德)

中国年轻人与社会主义已不再有关联。 Keystone-SDA

对共产主义没兴趣：中国政府是否失去了整整一代人？

瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)于3月31日发布文章《对共产主义没兴趣：中国政府是否失去了整整一代人？》，介绍中国年轻人的非政治化现状。

中国经济正在疲软，许多公司正在裁员。今年 2 月，中国青年失业率接近 17%。一些年轻人开始向往经济改革前父母的轨迹，那时国家分配工作和住房，每个人的收入大致相同。和父母相比，年轻人更多晚婚或不婚，离婚越来越频繁，子女出生率也在下降。

张伟浩(音译化名)-一位中国年轻受访者-在接受采访时表示感觉自己是无国籍者：“我不知道‘做一个中国人’是什么意思…… 谈论社会主义变成一种作秀，一种欺骗，每个人都参与其中，但几乎没有人还相信。”

中国公共知识分子许纪霖认为，中国年轻人与社会主义已不再有关联。他们不关心政治和国家命运，而相反地完全沉浸在自己的小世界里，生活空虚无聊。许纪霖解释，这是年轻人看到国家衰落时产生不安全感的正常反应。

“如今的年轻人对那些太遥远或自己无法影响的宏大问题不感兴趣……就像大船要沉没了，他们赶紧跳海，自身找条救生圈，各奔前程。” 许纪霖，中国公共知识分子

文章分析道，如果年轻人只是假装相信政治宣传，这对中国共产党来说并不是问题。“对政治、国家、公共生活和重大问题完全失去兴趣的一代人不太可能造反…… 虽然中国的年轻人对政府的期望并不高，但他们希望政府京可能地给与他们自由。” 2022年的白纸运动就是表现之一。“这也是唯一令中国政府不安的一点。” 《新苏黎世报》补充道。 (NZZ外部链接/德)

蒋介石的曾孙蒋友青定居中国。 Keystone-SDA

蒋介石曾孙移居中国

3月26日，瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)就蒋介石的曾孙蒋友青定居中国一事进行了报道：现年35岁的蒋友青在抖音上宣布他已在杭州定居。尽管有显赫的姓氏，但主要在美国长大的他在台湾并不太出名。12年前，他曾因在Facebook上发布了威胁性言论而成为新闻头条。一年前，他因称台湾民选总统赖清德为“一省之长”，而冒犯了许多台湾人。

在台湾他可以口无遮拦，但在中国，他如果对党和国家领导人习近平发表批评性言论，就要承担后果了。尽管如此，蒋友青还是决定定居中国，这也可以理解，因为他的曾祖父蒋介石虽然不喜欢共产党，但始终还是承认台湾和中国同属一个国家。

大多数台湾居民将自己定义为台湾人而非中国人，但大陆人和台湾人同属一个民族的观念在台湾并没有完全消失。在台湾，国民党一直是秉持着这个理念。国民党曾在大陆与共产党作战，如今与一个小党一起在台湾国民议会中占多数席位。现任市长蒋万安也是蒋介石的曾孙，自2022年起担任台北市长，他被视为国民党的希望。

蒋万安一直在努力维护与大陆的关系，而中国政府则比较回避与台湾政府的接触，因为台湾政府由排斥中国的民进党执政。现在蒋友青移居大陆，中国政府一定感到满意。(NZZ外部链接/德)

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