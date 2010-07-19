瑞士-美丽的国度、令人想往的地方

此内容发布于2010年7月19日 下午4:55 最后更新 - 2010年7月19日 -16:55

瑞士是中国人旅游的首选 (Keystone)

瑞士是一个美丽的国家。我曾与1991年10月9日到15日到过们瑞士，那时是因工到瑞士靠近德国边界的小镇Dietkon(地迪康）Soudronic AG公司（苏德罗尼克）去学习全自动高频电阻焊机，那时中国是没有这种焊接机的。属公派公费学习。

在学习期间闲暇之余好客的瑞士人带我去游览了瑞士的几个大的城市，日内瓦、苏黎士、伯恩。

瑞士给了我一些印象

印象一、瑞士是一个高度自由的国度，人民享有各种自由，瑞士是一个民主的国度。



印象二、瑞士是一个高度发达的国家，在学习期间方感受到中国和西方国家的技术差别，这种差别就当时讲至少落后25年到30年，确实感受到西方国家的先进和中国的落后，现在想来这种落后不只是科学技术的落后还有文化教育的落后。



印象三、瑞士是一个高度文明的国家，瑞士人文明、好客、友善，我在瑞士下飞机时不见了一个行李包，去机场问讯处查询方知行李未下机去了意大利，第二日苏黎士机场就很快送回来了并致以歉意很是感动。



我们一行5人傍晚散步时走到了当地人的生活小区，当地人很是礼貌热情通过翻译与我们一行交流很友善，对中国很感兴趣，令人感动。



另一个小笑话可见瑞士的文明，有一日在小镇路过一个马路十字路口看见灯柱上有一个女人母指图，就问同行的Soudronic公司员工这个女人母指图起何作用？答道:瑞士人尊重女性，“当路口有红灯亮但女性需要过路口时按下这个手印，路口的红灯可转为了绿灯以方便女性先同过”。瑞士人想到真周到。



印象四、瑞士人勤劳、富裕，瑞士以精工产业为主高技术高副加值，瑞士手表、军刀闻名世界，精工产品不胜枚举。旅游业发达。印象五、瑞士的国家管理体制非常好，法制、教育、社会福利保障非常完善，是现代自由、文明、发达国家的典范。



中国(China)云相友(yun xiang you)

2010年7月19日

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