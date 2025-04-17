巴塞尔大麻研究显示吸食者心理健康得到改善

在瑞士西北部城市巴塞尔进行的合法娱乐用大麻研究“大麻关怀”(Weedcare)运行两年后，该研究获得了积极的评价。这个实验旨在评估规范化的娱乐用大麻供应的效益，而官方表示，300名参与者的心理健康状况都有所改善，上瘾行为也得到了缓解。
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巴塞尔市卫生局3月28日公布，在为期两年的“大麻关怀”娱乐用大麻研究中，参与者的抑郁症状和焦虑情绪都有所减轻，上瘾行为也有所减少。
不过，在研究期间，参与者的大麻使用频率并未发生变化：无论是吸食天数还是吸食量都保持稳定。
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市值90万瑞郎的大麻
根据这篇新闻稿，在研究的前两年中，巴塞尔共售出87公斤大麻，按黑市价格计算，价值约为90万瑞郎(约合人民币720万元)。其中三分之一的大麻产品四氢大麻酚(THC)含量低于13%-这一数值低于黑市上常见产品的水平。据卫生局称，四氢大麻酚是导致人产生“飘飘然”感觉的主要成分。
巴塞尔的这项研究将持续至2027年1月，届时将发布最终报告。
该研究由巴塞尔市卫生局牵头，与巴塞尔大学精神病诊所、阿尔高州精神健康服务机构以及巴塞尔大学合作开展。
瑞士在毒品政策外部链接方面采取了独特且综合的策略，旨在减少毒品使用及其带来的负面影响。这一政策主要建立在以下四个支柱外部链接之上：
一、预防：通过教育和宣传，提升公众对毒品危害的认识，特别关注青少年群体，旨在降低新吸毒者的产生；
二、治疗：为毒品成瘾者提供医疗和心理支持，帮助他们戒除毒瘾并重新融入社会；
三、危害减少：实施措施如提供清洁的注射器、设立安全注射室，以及在特定条件下进行海洛因辅助治疗，旨在降低毒品使用带来的健康和社会风险；
四、执法：通过法律手段，打击非法毒品的生产、贩运和销售活动。
瑞士首个大麻研究试点
巴塞尔市的大麻试点是瑞士首个此类项目。参与者由本地申请人中选出，条件是必须已在使用大麻且年满18岁。
自2022年9月起，参与者可以在巴塞尔的多家药房购买不同类型的大麻产品，每克售价在8至12瑞郎(约合人民币64至96元)之间。
自此之后，苏黎世、洛桑、伯尔尼、比尔和卢塞恩等城市也启动了类似试点项目。
经过多年的争论，瑞士决定以研究方式探索娱乐用大麻合法化的影响。2020年，瑞士联邦议会通过法案，允许通过此类研究为未来的相关立法提供科学依据。
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