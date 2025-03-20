瑞士性傳染病：病例數多了，預防資金少了

瑞士將削減「Love Life」性病預防宣傳活動的經費。 Copyright: Vonier.ch

近年來，全球性病病例持續走高，瑞士也不例外。儘管如此，今年2月，瑞士聯邦公共衛生局(FOPH)宣布，為了從2026年起每年節省1100萬瑞郎(約合9095萬人民幣)經費，將削減多項國家級健康戰略的資金支持。其中包括一項旨在針對性傳染感染和愛滋病的預防計畫。

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Aylin Elçi

我主要负责报道健康议题，从创新疗法到医疗服务资源获取的不平等，在我的报道中均有涉猎。此外，我还关注瑞士“健康谷”。 我是瑞士裔土耳其人，拥有传播学、新闻学以及摄影学教育背景。在加入瑞士资讯之前，我曾在欧洲新闻台(Euronews)负责报道科技和健康问题，且作品曾发表于Fayn Press、Mediapart、瑞士《时报》(Le Temps)以及Times of Malta等多家国际媒体。

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瑞士政府於2023年11月啟動了國家性病防治策略，希望扭轉梅毒和淋病病例上升的趨勢，並在2030年前消除愛滋病毒、乙型肝炎和丙型肝炎的傳播(這些疾病通常透過注射毒品傳播)。作為該策略的核心公眾宣傳和預防活動之一，「Love Life」也將受到政府削減公共開支措施的影響。這些削減由瑞士議會和政府批准，並作為國家削減財政支出計劃的一環加以執行。

性病通常由病毒、細菌或寄生蟲傳播，主要透過性接觸感染，並可能發展為疾病，進而引發症狀。

自1987年推出以來，「Love Life」因其大膽直率的廣告宣傳，鼓勵人們實踐安全性行為而廣受關注。瑞士聯邦公共衛生局的發言人表示，該宣傳活動仍將持續，但預算將減少，未來將更專注於青少年和年輕人。不過，他未透露具體削減金額。

外部内容

此外，瑞士聯邦公共衛生局也將裁員19.5個全職職位。

性傳染感染病例正在上升

瑞士國內外的專家，包括世界衛生組織(WHO)和歐洲疾病預防控制中心(ECDC)，都報告指出性病病例數正在上升。瑞士的性病感染率自2000年代初以來一直在增長，在2020年春季，由於新冠疫情期間的社交隔離措施，感染人數曾短暫下降，但到了2020年底，病例數已恢復至疫情前水準。

外部内容

美國疾病管制與預防中心(CDC)表示，這一激增可能是由於新冠疫情導致預防和護理工作受到干擾、篩檢減少，以及「性傳染感染計畫資源被重新分配」所引起的。

去年11月，美國疾病管制與預防中心宣布，整體性傳染感染“流行”有所放緩，2022年至2023年間下降了1.8%，這一趨勢“令人鼓舞”，但同時指出，病例數量仍然“居高不下，令人難以接受”。

美國政府近期的換屆以及隨之而來的衛生和科學研究經費削減，也令衛生專業人士感到擔憂。美國性傳染病協會(ASTDA)在一份聲明中表示：「這些措施破壞了對數據的收集、分析和傳播，而這些數據對於在美國有效控制性傳播感染至關重要。」

此外，美國也主導了「總統緊急愛滋病救濟計畫」(PEPFAR)，自2003年成立以來，該計畫為全球70%的愛滋病防治工作提供了資金支持。儘管愛滋病毒感染病例目前保持穩定，但聯合國愛滋病規劃署(UNAIDS)副執行主任克里斯汀·斯特格林(Christine Stegling)警告稱，如果該計劃在3月25日到期後未能再延續四年，“未來可能會有630萬人因愛滋病相關疾病死亡。”

保險套使用率正在下降

在歐洲，自2000年代初以來，性傳染感染病例數也有所上升。根據歐洲疾病預防控制中心今年2月發布的最新研究結果，淋病病例激增，「與2022年相比增長了31%，與2014年相比則激增了300%以上，」該監測項目指出，淋病可能導致男性和女性在排尿時出現灼燒感以及分泌物增多。

外部内容

儘管性傳染感染病例的增加可能與檢測和報告的改進有關，但歐洲疾病預防控制中心警告稱，淋病感染率的增長可能會導致抗菌素抗藥性，「抗藥性菌株的出現(可能會威脅)當前治療的有效性」。

世界衛生組織指出，性傳染感染可以透過抗生素治療，並且透過「正確且持續」使用保險套加以預防。

該組織歐洲辦事處發現，在2014年至2022年間，15歲以上人群的安全套使用率“顯著下降”，而“無保護性行為的比例令人擔憂”。

儘管瑞士在2014年至2022年間，15歲男孩的保險套使用率在歐洲居於最高(77%)，但2023年淋病病例仍同比增長了20%。同時，根據瑞士聯邦公共衛生局的數據，梅毒和愛滋病毒感染病例略有下降，而衣原體感染病例相比2022年小幅上升。

瑞士國家衛生部門的發言人表示：「瑞士在愛滋病毒及乙型、丙型肝炎病毒防治方面，擁有多年的成功預防經驗。」2020年，瑞士成為全球僅有的兩個實現聯合國愛滋病規劃署目標，以助力在2030年前終結愛滋病流行的國家之一。

「Checkpoint」機構的日內瓦分部，是致力於實現LGBTQ+健康社群的中心。該中心的聯合主任克里斯托夫·卡坦(Christophe Catin)表示：「推廣與預防仍然是重大公共衛生議題。為了確保我們LGBTIQ+社區能夠獲得低門檻服務，我們仍然需要瑞士聯邦公共衛生局的支持，無論是資金方面，還是在公共衛生指引或戰略方面。」

除了對LGBTQ+族群影響較大外，在瑞士，性傳染感染病例也正在老年族群中蔓延。數據顯示，在2019年至2023年間，55至64歲的異性戀男性報告的梅毒病例數量，比15至24歲的年輕人還要多。在美國，疾病管制與預防中心報告稱，2012年至2022年間，55歲及以上人群中的淋病、衣原體感染和梅毒病例增長了兩倍多，主要原因是對風險缺乏認知。

相關資訊 近年來，性傳染感染(STI)病例數在全球快速上升，不僅影響歐美國家，中國的情況也不容忽視。根據2023年數據顯示，中國愛滋病(HIV)的發生率為每10萬人4.2例，淋病和梅毒的發生率分別為7.3例和37.6例。

(編輯：Virginie Mangin/gw，編譯自英文：樊樺/gj，繁體校對：盧品妤)

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