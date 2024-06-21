瑞士男性认为性别平等已经实现，但女性则不同意

参与调研的大多数女性都认为，职场、家庭、政界亦或管理岗位等都还未实现性别平等。 KEYSTONE

在瑞士Z一代男性眼里，性别平等已经取得长足进步，可在瑞士女性及年纪更长的男性看来，进步远没有那么大。

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年轻男性更可能会说，几乎社会的各个领域都已实现性别平等。他们的这一态度与Z世代女性的看法形成对照。

这是第三期全国性别平等晴雨表的报告结果。受瑞士性别平等代表会议(SGK)委托，索托莫(Sotomo)研究所为编撰这份晴雨表进行了调研，而这个代表会议是专业推进性别平等各公共中心的联合组织。

《2024年性别平等晴雨表》旨在记录与比较年轻人(生于1997-2007年之间)对性别平等的评价与体验。他们对政治、社交与社会可能相关的措施的各种期待也是调研的关注点。研究人员还将这些结果与较年长各世代的看法做了比较。

虽然年轻人群中男性与女性的观点分歧最大，但其他各世代的看法也都存在男女差异。对工作与生活平衡的满意度，以及遭受歧视和侵犯的经历等其他主题，亦呈现出对性别不平等的看法。

参与调研的大多数女性都认为，职场、家庭、政界亦或管理岗位等都还未实现性别平等。不过在教育这方面，她们都认为做到了男女平等。

相比之下，受访的大多数男性都认为在所有领域至少已部分实现性别平等。

自我经历的性侵犯

绝大多数受访者认为媒体对性骚扰的辩论很重要。七成的人甚至表示，经过公开辩论后，他们已经注意到自身的变化。这指的是对那些受影响者有了更好的理解，对自己行为进行了反思，或者有了一种宽慰感。

父母平等

大多数受访者的普遍看法是，瑞士的父母往往对育儿和就业的分工感到不满意。尝试推动这方面发展的政治要求得到了受访者的广泛支持。

在受访者中，91%支持灵活的工作模式，76%支持灵活的育儿假，74%支持增加日托中心的可用空间。而Z世代对这些要求及延长陪产假尤为支持。不过，大多数受访者对自己在家庭里的分工表示满意。

性别与性取向多样化

年轻女性尤其赞同支持LGBTIQ+(非异性恋)群体的呼吁。她们当中也有更多人相信存在两种以上的性别。而非二元性别的概念在年轻男性中最不受欢迎。