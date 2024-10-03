志愿者日益短缺，三分之一以上的瑞士老人倍感孤苦

根据瑞士老年人组织Pro Senectute提供的数据，超过三分之一(37%)的85岁及以上瑞士老人感到孤独，人数约达9万。行动不便往往伴随着社交范围的萎缩。
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Pro Senectute组织在9月29日发布的一份新闻稿中警告道：“孤独会带来严重的健康问题，大幅缩短预期寿命。”
调查显示，85岁及以上老年群体受孤独感的影响远大于相对年轻的老年人。在65到74岁年龄段中，孤独老年人占比为24%；该比例在75到84岁年龄组中刚刚超过25%。
老年人观察组织董事会成员Alexander Widmer表示：“老年人经常需要面对亲人的离世，进而导致社交网络变窄。不仅如此，他们还要应付更多健康问题。”
不过，该组织称：“孤独不应与独处混为一谈。”独处不一定令人痛苦。
然而，孤独却是风险。Widmer认为：“感到孤独的老年人不仅寿命变短，还更有可能患上高血压和抑郁症。他们没那么活跃，感受到的压力更大，更容易得老年痴呆症。”
瑞士老年看护志愿者短缺
Pro Senectute无法兼顾到每个受影响的老年人。对老年群体来说，谈及孤独并伸手求援并不容易。该组织鼓励老年人向专业机构、家人、朋友或邻居求助。
观察组织建议年长者充分利用日常援助和家访服务。为此，该基金依赖志愿者的支持。但是，志愿者招募越来越难。Widmer呼吁：“我们邀请感兴趣的个人加入进来，为推动改变尽一份力。”
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