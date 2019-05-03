在瑞士都市群的外围，随着酒馆、饭店、旅店一家家地倒闭，政治讨论也就失去了赖以生存的公共空间，社会生活也因之日渐贫瘠。

(Imago/geisser)

瑞士的直接民主发源于乡村酒馆。在酒桌上，人们畅所欲言，在投票大厅里，大家达成决议。村子很小，大事小情都关系到每个人，由大家共同决定。但是，时代发生了变化：酒馆关了门，地方报纸失了声，人与人之间变得陌生起来，村民把村子的命运交给专业人士管理。作者对此深表忧虑。

去年，瑞典歌德堡大学(Universität Göteborg)的学者在史上规模最大的国际民主对比(英)外部链接中给瑞士以高分，令国人振奋不已。瑞士排名第4，仅落后于挪威、瑞典和冰岛。但是，也有批评的声音，瑞士总共有2212个城镇，公民的政治参与率较低，这令人们对瑞士民主的运行提出了质疑。



作者*

本文作者Claude Longchamp是政治学家、历史学家，也是瑞士最负盛名的政治分析家之一。

他定期为亲爱的民主系列#DearDemocracy撰文。针对2019年10月即将进行的瑞士大选，他每月为瑞士资讯swissinfo.ch撰写一篇专栏文章。

Longchamp是Forschungsinstitutes gfs.bern研究机构(德)外部链接的创始人、领导人，也是该机构的董事会主席。 信息框结尾

乡村酒馆随风而逝



对此，观察家并不感到意外。2017年，瑞士酒馆的倒闭率破了历史记录(德)外部链接。瑞士每年都有千余家酒馆关门，影响了社会生活和政治生活。小酒馆不仅是传统的村民社交场所，也是公民参与政治生活的重要公共空间。

比如说，村民对城镇行政部门不满意，就可以在小酒馆里发发牢骚。随着小酒馆的消亡，其社会功能也就随风而去了。



卫星城应运而生

居民是否关心他们居住的地方？答案是，越来越不关心，居民对居住地的认同越来越淡薄。2018年，瑞信公布的居民对居住地认同指数报告(德)外部链接显示，该指数已经连续6次下滑。2012年，有一半的被调查人员对居住地表示认同，到了2017年，这个比例下降到了四分之一。



这在都市群周围的卫星城尤为明显。白天，人们在繁华的都市工作，但是却不能在那儿投票。晚上，他们回家休息。对卫星城的居民而言，下班后休息远比参加社团、党派以及城镇政治生活重要。



公民失去话语权



结果就是，如果公民失去了对居住地的认同感，他们就会失去话语权，不再参与决策，也不去参加地区集会(德)外部链接。根据洛桑大学和苏黎世应用科技大学城镇显示器(德)外部链接的数据，瑞士每年大约召开4000个市民大会，总共有30万公民参与。



学者总结出这样一个规律，城市人口越多，地区集会的参与率就越低。



其中，人口在250人到1000人的城镇，参与率下降得最为明显。大城市的政治参与率最低，只有2%到3%的居民参加地区集会。



洛桑大学教授Andreas Ladner致力于研究瑞士的城镇，他指出了这一突出的问题，但是他说，没有解决这一问题的灵丹妙药。



城镇合并，政治参与率下降



根据瑞士历史大典，1999年瑞士城镇数首次低于3000(德)外部链接。2019年，瑞士只有2212个城镇(德)外部链接。在20年的时间里，瑞士有四分之一的城镇失去了自治权，城镇消亡是残酷的现实，城市合并是主要原因。

(1)

城镇消亡是由诸多原因造成的。有些地方是因为缺乏担任公职的志愿者，有些地方是因为规划不当造成了财政失衡。



专业人士接手行政管理加剧了这一趋势，城镇为此付出了政治代价。研究显示，在城市合并后，公民的政治参与率进一步下降。



地方议会不是灵丹妙药



较大一些的城镇寄希望于市议会，这种模式在瑞士法语区和意大利语区站住了脚。2017年瑞士共有475个市议会，总共17339名议员。

本文是亲爱的民主#DearDemocracy的一部分, 瑞士资讯swissinfo.ch直接民主外部链接特刊。在这个特刊中，有一些外邀记者的撰稿，他们的言论并不代表瑞士资讯。

信息框结尾

但是，这种模式也存在问题。议员的流动十分频繁。在德语区的市议会，平均每选上一名新议员，就有一名老议员离任。



但是，不是没有其他的可能性



卢塞恩州的小型城镇正在探索一条新路：它们让公民对所有事物进行投票表决，包括最细枝末节的事务。实行这种方法后，参加投票的公民比参加地区集会的人数增加了5到6倍。



年轻人和女性人数太少



许多政治学家对市民大会成员构成不均衡提出了诟病。在86%的市民大会中，年轻人人数太少。根据科学博客DeFacto 2016年的统计数字，32%的市民大会以老年人为主体。



市民大会中也缺乏女性和新迁入的居民。可喜的是，本地企业在地区集会中也能唱主角。





民主质量依然很高



政治学家Philipp Rochat在阿劳民主中心(Zentrum für Demokratie Aarau, ZDA)撰写以阿尔高州市民大会(德)外部链接为题目的博士论文，在论文中，他为市民大会辩护。



他的研究结果是，地区集会的合法决定被广泛接受，参与率低并不表示民主质量低。



报纸消亡，雪上加霜



阿劳民主中心的负责人之一Daniel Kübler认为，地方政治在未来将面临更大的困难。他在《地方报纸与政治参与》(德)外部链接的研究报告中指出，“地方报纸的印数越多，媒体对当地政情报道得越多，参加选举的选民就越多。”



目前，情况正好相反。随着地方媒体的消亡，媒体对当地政情报道得越来越少，参加城镇选举的选民越来越少。



公众的监督作用



忧虑并非空穴来风。没有地方媒体，就没有公众。地方政治失去了公众，也就失去了监督，也就为一些人谋取个人利益打开了大门。



那么，该做些什么呢？至少还是有办法解决当地媒体这一问题的。联邦媒体委员会(德)外部链接主席Otfried Jarren提议，提供网上信息服务，并建立网上讨论平台(德)外部链接。项目的资金将由基金会和城镇共同承担。



民主正常运转需要公民的政治参与，而直接民主以公民对居住地的认同为基础。在瑞士，仅仅过了一代人的时间，公民对居住地的认同就大大减弱了。



地区集会是直接民主的细胞。现在，市民大会面临重重危机，而解决方案却少之又少。





(翻译：阎寒), 瑞士资讯swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram