在瑞士都市群的外圍，隨著酒館、飯店、旅店一家家地倒閉，政治討論也就失去了賴以生存的公共空間，社會生活也因之日漸貧瘠。

(Imago/geisser)

瑞士的直接民主發源於鄉村酒館。在酒桌上，人們暢所欲言，在投票大廳裡，大家達成決議。村子很小，大事小情都關係到每個人，由大家共同決定。但是，時代發生了變化：酒館關了門，地方報紙失了聲，人與人之間變得陌生起來，村民把村子的命運交給專業人士管理。作者對此深表憂慮。



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去年，瑞典歌德堡大學(Universität Göteborg)的學者在史上規模最大的國際民主對比(英)外部链接中給瑞士以高分，令國人振奮不已。瑞士排名第4，僅落後於挪威、瑞典和冰島。但是，也有批評的聲音，瑞士總共有2212個城鎮，公民的政治參與率較低，這令人們對瑞士民主的運行提出了質疑。



作者* 本文作者Claude Longchamp是政治學家、歷史學家，也是瑞士最負盛名的政治分析家之一。30年來，他為瑞士電視台的投票及選舉節目做分析和評論。 他定期為#親愛的民主系列 (#DearDemocracy)撰文。針對2019年10月即將進行的瑞士大選，他每月為瑞士資訊swissinfo.ch撰寫一篇專欄文章。 Longchamp是Forschungsinstitutes gfs.bern研究機構(德)的創始人、領導人，也是該機構的董事會主席。 (sda-ats)

鄉村酒館隨風而逝

對此，觀察家並不感到意外。 2017年，瑞士酒館的倒閉率破了歷史記錄(德)外部链接。瑞士每年都有千餘家酒館關門，影響了社會生活和政治生活。小酒館不僅是傳統的村民社交場所，也是公民參與政治生活的重要公共空間。



比如說，村民對城鎮行政部門不滿意，就可以在小酒館裡發發牢騷。隨著小酒館的消亡，其社會功能也就隨風而去了。



衛星城應運而生

居民是否關心他們居住的地方？答案是，越來越不關心，居民對居住地的認同越來越淡薄。 2018年，瑞士信貸公佈的居民對居住地認同指數報告(德)外部链接顯示，該指數已經連續6次下滑。 2012年，有一半的被調查人員對居住地表示認同，到了2017年，這個比例下降到了四分之一。



這在都市群周圍的衛星城尤為明顯。白天，人們在繁華的都市工作，但是卻不能在那兒投票。晚上，他們回家休息。對衛星城的居民而言，下班後休息遠比參加社團、黨派以及城鎮政治生活重要。



公民失去話語權

結果就是，如果公民失去了對居住地的認同感，他們就會失去話語權，不再參與決策，也不去參加地區集會(德)外部链接。根據洛桑大學和蘇黎世應用科技大學城鎮顯示器(德)外部链接的數據，瑞士每年大約召開4000個市民大會，總共有30萬公民參與。



學者總結出這樣一個規律，城市人口越多，地區集會的參與率就越低。



其中，人口在250人到1000人的城鎮，參與率下降得最為明顯。大城市的政治參與率最低，只有2%到3%的居民參加地區集會。



洛桑大學教授Andreas Ladner致力於研究瑞士的城鎮，他指出了這一突出的問題，但是他說，沒有解決這一問題的靈丹妙藥。



城鎮合併，政治參與率下降

根據瑞士歷史大典，1999年瑞士城鎮數首次低於3000(德)外部链接。2019年，瑞士只有2212個城鎮(德)外部链接。在20年的時間裡，瑞士有四分之一的城鎮失去了自治權，城鎮消亡是殘酷的現實，城市合併是主要原因。

(1)

城鎮消亡是由諸多原因造成的。有些地方是因為缺乏擔任公職的志願者，有些地方是因為規劃不當造成了財政失衡。



專業人士接手行政管理加劇了這一趨勢，城鎮為此付出了政治代價。研究顯示，在城市合併後，公民的政治參與率進一步下降。



地方議會不是靈丹妙藥

較大一些的城鎮寄希望於市議會，這種模式在瑞士法語區和意大利語區站得住腳。2017年瑞士共有475個市議會，總共17339位議員。

本文是#親愛的民主 (#DearDemocracy)的一部分, 瑞士資訊swissinfo.ch直接民主外部链接特刊。在這個特刊中，有一些外邀記者的撰稿，他們的言論並不代表瑞士資訊。

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但是，這種模式也存在問題。議員的流動十分頻繁。在德語區的市議會，平均每選上一名新議員，就有一名老議員離任。



但是，不是沒有其他的可能性

琉森州的小型城鎮正在探索一條新路：他們讓公民對所有事物進行投票表決，包括最細枝末節的事務。實行這種方法後，參加投票的公民比參加地區集會的人數增加了5到6倍。



年輕人和女性人數太少

許多政治學家對市民大會成員構成不均衡提出了詬病。在86%的市民大會中，年輕人人數太少。根據科學博客DeFacto 2016年的統計數字，32%的市民大會以老年人為主體。



市民大會中也缺乏女性和新遷入的居民。可喜的是，本地企業在地區集會中也能唱主角。



民主質量依然很高

政治學家Philipp Rochat在阿勞民主中心(Zentrum für Demokratie Aarau, ZDA)撰寫以阿爾高州市民大會(德)外部链接為題目的博士論文，在論文中，他為市民大會辯護。



他的研究結果是，地區集會的合法決定被廣泛接受，參與率低並不表示民主質量低。



報紙消亡，雪上加霜

阿勞民主中心的負責人之一Daniel Kübler認為，地方政治在未來將面臨更大的困難。他在《地方報紙與政治參與》(德)外部链接的研究報告中指出，“地方報紙的印數越多，媒體對當地政情報導得越多，參加選舉的選民就越多。”



目前，情況正好相反。隨著地方媒體的消亡，媒體對當地政情報導得越來越少，參加城鎮選舉的選民越來越少。



公眾的監督作用

憂慮並非空穴來風。沒有地方媒體，就沒有公眾。地方政治失去了公眾，也就失去了監督，也就為一些人謀取個人利益打開了大門。



那麼，該做些什麼呢？至少還是有辦法解決當地媒體這一問題的。聯邦媒體委員會(德)外部链接主席Otfried Jarren提議，提供網上訊息服務，並建立網上討論平台(德)外部链接。項目的資金將由基金會和城鎮共同承擔。



民主正常運轉需要公民的政治參與，而直接民主以公民對居住地的認同為基礎。在瑞士，僅僅過了一代人的時間，公民對居住地的認同就大大減弱了。



地區集會是直接民主的細胞。現在，市民大會面臨重重危機，而解決方案卻少之又少。



(翻譯：閻寒), 瑞士資訊swissinfo.ch

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