年輕人是否為環保而罷課並不重要：重要的是，他們具有了解時事並形成自己的政治觀點的能力。 (Marco Zanoni / Lunax)

政治教育2.0的目的是，傳授給年輕人知識，培養他們的能力，從而使他們能夠參與民主生活。在此，教育專家Monika Waldis為我們介紹新的政治教育理念。

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瑞士在1999年的公民教育國際對比(英)外部链接(internationalen Vergleichsstudie "International Civic and Citizenship Education Study" (ICCS))中排名靠後，令人頗為震驚。考察的科目不是物理化學，而是政治教育。



2010年外部链接(英)，瑞士又取得了同樣的名次。 2016年，瑞士因資金不足而沒有參與國際排名。



瑞士是直接民主制度的世界冠軍，如果瑞士年輕人不了解政治，那就真到了採取行動的時刻了。順便提醒您一下，瑞士人可是世界上投票次數最多的選民。



在國際對比中的慘敗，也是瑞士要把政治教育重新納入正軌的原因。政治教育已經在瑞士中小學新的“教學計劃21” (Lehrplan 21，德)外部链接中確立了下來(參見信息欄1及信息欄2)。簡單地說，政治教育2.0的目的，就是培養政治能力。

“政治常識是培養政治能力的前提，比如有哪些機構、什麼是分權、為什麼要保護人權等。” - Monika Waldis

引言结束

“一些政治常識是可以學習的，就像學數學、學一門外語或學習其他科目一樣。政治常識是培養政治能力的前提，比如有哪些機構、什麼是分權、為什麼要保護人權等，” Monika Waldis(德)外部鏈接介紹說。



Waldis教授是瑞士西北高等專科學院師範係政治及歷史教育中心的主任。 Waldis本人及其團隊隸屬於阿勞民主研究中心。



不再是被冷落的副科？

“另外，學生還要學習政治程序，學習在討論中發表自己的觀點。”對Waldis來說，最重要的是，年輕人要認識到自己有施展拳腳的空間。



聽上去很美。但是，Waldis警告不要寄予太高的希望。因為，即使在教學計劃21中，政治教育也還是不起眼的副科，一週只有一堂課。



找到政治方向

具體包括哪些政治能力呢？在20世紀70年代，政治課的目的是，把學生培養成履行公民義務的公民，也是說參加選舉和投票。



新時代的政治課範圍更廣泛了，其目的是引導學生參與政治生活和公民社會。 Waldis認為，為了實現這個目的，學生除了要掌握基本常識外，還要具有形成自己觀點的能力。也就是說，獲取信息，對信息進行批判性的分析，最終形成自己的見解。



另外，學生還要具有合作能力、溝通能力、分析能力、解決問題的能力、批判性思考的能力、形成共識的能力、反抗的能力、承擔責任的能力和自由意志。



“政治教育幫助年輕人做出自己的判斷，找到政治方向。找到政治方向的結果可能是，一些學生為環保而罷課，而另一些學生則決定不參加罷課，” Waldis說。



也可以這麼說，對於右派指責左派教師煽動青年反抗的責難，新的教學計劃給予了反駁。政治教育，主要以自我負責的民主行動為目標。

“找到政治方向的結果可能是，一些學生為環保而罷課，而另一些學生則決定不參加罷課。” - Monika Waldis

引言结束

職場上的核心能力

Waldis認為，現如今，就業成了教育的首要目的，也就是說，年輕人要具有在職場安身立命的能力。教育被看成了一個社會經濟能力的重要組成部分。



“政治教育的目的是參與民主生活，對社會的價值和標准進行反思，除此之外，還要有判斷能力，”Monika Waldis說。但是，不難看出，政治教育也提高了年輕人的就業能力。因為，招聘廣告常常要求求職者需具備溝通能力、團隊合作能力、解決問題的能力、跨專業合作能力、參與建構的能力等。



Waldis的理想是：政治教育也能被視為資源，能夠得到同自然科學或資訊技術同等程度的重視。在瑞士這個政治清明、經濟發達的國家裡，人們認為自然科學和資訊技術是維持生活水平，保持國家創新能力的基礎。





教學計劃21 瑞士的學校教育有三個基石： 第一：新的教學計劃21。對學校而言，它相當於指南針或地圖。教學計劃21確定了教學目標，適用於全國。 第二：教材。教材確定了教師傳授的知識範圍。各州可以在教材中確定自己的重點。 第三：教師。他們在課堂上傳授知識，完成教學目標。教師積極工作具有至關重要的作用。 信息框结尾

角色扮演

在課堂上，Waldis建議，教師在除了傳授知識外，還應該開展活學活用的教學方式。比如，讓學生當記者去採訪政治家，或者學生也可以扮演成政治家。阿勞民主中心就成功地舉辦過“青少年辯論賽”以及“政治家制定法律”等活動。



“崇高的教學目標該如何具體落實到課堂上呢？至少時間表已經制定好了。“新的教學計劃還在引入階段，教師培訓已經開始，” Monika Waldis說。



困難是在所難免的，但Monika Waldis希望，教師在培訓中能夠得到必要的支持。 “他們的知識必須非常豐富，因為學生會提出敏感的問題，因此，教師的專業素養必須要遠遠地超過書本知識。”



聯邦制的障礙依然存在

聯邦制是一個障礙，因為落實教學計劃最終由各州教育局(德)外部链接決定。各州能否為政治教育提供必要的助力，目前尚且是未知數。



在瑞士，最終還是州教育局-也就是各州來對教育事務作出最終定奪。



即使現代化的地圖也不能改變這樣一個事實：生動活潑、高質量的課堂，最終還是要依仗教師的引導。





(翻译：阎寒), 瑞士资讯swissinfo.ch

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