參加台灣潑水節的人們。 (Keystone / David Chang)

在一篇專欄文章裡，兩位直接民主的倡導者指出台灣的政治體系需要改良，並為其如何改良提出了具體建議。



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當前流行一種新觀點，認為選舉制民主在走下坡路，但是這種觀點忽略了一個相反的世界趨勢：直接民主正日趨盛行，特別是在地區及區域級別的政府層面。



今天，全球的117個民主國家中的113個允許他們的公民合法或合乎憲政地推動公民動議，或實現公投，有的國家是兩者均可。自1980年起，全部國家中的大約80%至少針對立法或憲法議題舉行了一次全國範圍的公投或民眾投票。



在近代歷史上舉行過的所有全國性民眾投票當中，超過半數是發生在過去的30年裡。根據我們的研究，在現代，大約舉行過2’000次這樣的投票：歐洲1’075次，非洲193次，美洲187次，大洋洲117次，亞洲201次。



我們認為，台灣得益於實行及大力發展全國範圍內的直接選舉，其政治體系在給予公民在未來發展的話語權方面，已領先其他主要民主國家，比如說德國，美國以及印度。



其他這些國家都不允許在重要議題上舉行全國範圍的民眾投票。但是這些國家以及其他民主國家，都在地區及區域層面上為直接民主開綠燈。地區性投票的例子多達數萬，不勝枚舉，我們沒法將其進行詳細統計。

全民公投 台灣的民主制度裡流淌著瑞士基因 本週六(11月24日)，台灣選民將首次對10多項議題進行全民公投。可見，瑞士的直接民主制度跨越了半個地球，到達了亞洲。 阅读本文简体字版本请点击此处 最後幾米最累人，腿像鉛一樣沉，呼吸急促。最後，立法院尤美女委員終於爬上了山頂。“這裡跟台灣很像”，疲憊的尤委員開心地說。 ... 作者： Bruno Kaufmann，于伯恩/台北

目前台灣以及其​​他國家面臨的挑戰是，如何設計具體措施以及建立相關機構，以確保直接民主可以對公眾起到正面作用，而不會被某些特別利益團體所利用，同時還要確保適當向公民宣導深思熟慮後再投出選票的重要性。



十月份台中市將舉辦現代直接民主全球論壇(Global Forum on Modern Direct Democracy)。活動家、立法者、學生以及研究民主的學者將在那裡齊聚一堂，進一步探討如何避免直接民主被濫用。



這裡先列出我們的三項建議：



1.明確時間和空間的重要性。

直接民主需要大量的時間及空間以進行真正的思辨活動，這包括收集簽名、提交倡議後的辯論，以及投票前的競選活動。



如果像去年台灣舉行的公投那樣進程過快，那既無助於話題充分討論，也無助於提升辯論質量。至於如何將進程減速，我們建議將收集簽名的允許時限從6個月延長到至少18個月。



2.將針對議題的投票與候選人選舉分開

直接針對法律議題投票與為代表投票是截然不同的事，兩者應該被嚴格分離，這樣會使得公眾有充足的時間將各個選舉活動考慮清楚。



為直接民主和代表民主制定不同的時間表，也會降低政黨或候選人濫用直接民主程序的可能性。



3.取消或降低法定投票人數最低限。

一旦將議題投票和候選人選舉分開，那麼投票率一般會下降。這意味著公投的法定人數最低限應該取消，或是至少降低。當前台灣的標準是合法投票人的25%，我們認為至少要降低到10%，這樣投票措施的反對者才不會利用抵制策略來使得投票結果無效。



改進需要全國範圍內的共識，直接民主會繼續在這裡推進，並有可能成為台灣及其他地區的自治政府的一個日益重要的特徵。直接民主正在蓬勃發展中。我們僅是需要確立合適的實施方式。



Joe Mathews和Bruno Kaufmann是本次現代直接民主全球論壇的聯席主席。今年的全球論壇將於10月2日至5日在台中市舉行。 2020年的論壇將在瑞士伯恩舉行。





本文只代表作者本人意見，並不代表瑞士資訊swissinfo.ch觀點。

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直接民主 全球民主論壇將於2020年在瑞士首都舉行 伯恩政府已同意於2020年舉辦第九屆全球現代直接民主論壇。 此内容发布于2019年3月29日 上午9:39





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