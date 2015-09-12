Bruno Kaufmann：朝鲜战争已经过去60多年了，您的国家还处于分裂状态，这对南韩的民主发展有什么负面影响吗？
Jung-ok Lee：开始的时候的确是有影响。直至1987年首次自由选举之前，我们都是被专制的军队所统治，同时越来越多的人反对这种镇压，在过去的25年里我们迅速地建立起一个积极正面的基础层面。
B.K.：对您来说什么是“年轻”的韩国民主最重要的成就？
J.O.L.：那就是我们的机制。在我们的司法道路上，我们也成功地建立起稳健和全面的机构，比如独立的选举委员会、一个人权法院及促进民主的基金会。担心发生政变的日子现在在韩国绝对成为了过去。
B.K.：您觉得未来还会更加深入吗？
J.O.L.：在日本殖民时代，我们韩国人主要学会了一点：就是抵抗而不是参与。然而在如今现代和开放的社会里这已经不再够用了。因此当今的韩国人民受到瑞士直接民主丰富经验的激励，敢于实行更多的民主。
(翻译：杨旭东),
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