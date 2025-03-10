科学 什么是永久冻土？它为何构成威胁？ 瑞士联邦环境局表示，瑞士国土的6%-8%属于不稳定区域。而位于永久冻土区下方的定居点，将在未来几年面临越来越频繁的山体滑坡和泥石流风险。在本视频中，我们将展示气温上升如何逐渐融化永久冻土，从而影响瑞士山区的稳定性。 此内容发布于 2025年03月10日 - 09:00 1 分钟 相关内容 相关内容 永久冻土加速融化 : 全球变暖正在撼动山脉的“基石” 此内容发布于 2025年03月10日 永久冻土(Permafrost)是一层由冰、岩石和土壤组成的隐形“粘合剂”，它维系着北方寒冷地区的地貌。从阿尔卑斯山到北极，永久冻土正在缓慢升温，而这一过程可能会加剧全球气候变化。 更多阅览 永久冻土加速融化 : 全球变暖正在撼动山脉的“基石” 相关内容 相关内容 永久冻土融化威胁山区，我们能如何应对？ 此内容发布于 2025年03月10日 从不稳定的山坡到落石，永久冻土(permafrost)-这层冻结的岩层-的融化正在给瑞士阿尔卑斯山脉等山区带来诸多影响。瑞士科学家正在引领全球研究，力求理解这一问题并找到解决方案。 更多阅览 永久冻土融化威胁山区，我们能如何应对？ 相关内容 相关内容 时事通讯：瑞士媒体里的中国 如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。 更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国 阅读最长 相关内容 国际日内瓦 美国退出世卫组织，全球卫生前景堪忧 更多阅览 美国退出世卫组织，全球卫生前景堪忧 相关内容 文化 瑞士的首部奈飞电视剧《冬宫》获得成功 更多阅览 瑞士的首部奈飞电视剧《冬宫》获得成功 相关内容 瑞士视角 瑞士媒体分析中日历史矛盾：中国自我武装，日本日益不安 更多阅览 瑞士媒体分析中日历史矛盾：中国自我武装，日本日益不安 相关内容 瑞士视角 瑞士媒体：特朗普的沉默让台湾忧虑 更多阅览 瑞士媒体：特朗普的沉默让台湾忧虑 相关内容 科学 TikTok越风靡，欧洲和瑞士越不安 更多阅览 TikTok越风靡，欧洲和瑞士越不安 讨论最多 下一个 以前 相关内容 讨论 提问者： 本杰明·冯·威尔 美国打退堂鼓，瑞士应该在促进世界民主的工作中，如何重新调整？ 美国原是瑞士在促进世界民主方面最重要的合作伙伴，特朗普上任后冻结了国际合作项目的资金，瑞士应该任何重新调整？ 参与讨论 2025年03月07日 12 留言 查看讨论 相关内容 讨论 提问者： 策诺·佐卡泰利 瑞士有哪些“奇葩事”？你想知道吗？ 知道吗，在瑞士，养单只豚鼠宠物是违法的！“嗡嗡球”(hornuss)真的嗡嗡响吗？还有，瑞士外交官在埃及意外发现自己曾祖父的木乃伊，这个故事是真的吗？ 参与讨论 2024年11月26日 45 赞 40 留言 查看讨论 相关内容 讨论 提问者： 本杰明·冯·威尔 您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？ 2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。 参与讨论 2024年12月12日 57 赞 137 留言 查看讨论 阅读最长 该故事中的文章 永久冻土加速融化 : 全球变暖正在撼动山脉的“基石” 永久冻土融化威胁山区，我们能如何应对？ 时事通讯：瑞士媒体里的中国 您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。 请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。 阅读更多 下一个 以前 相关内容 永久冻土加速融化 : 全球变暖正在撼动山脉的“基石” 此内容发布于 2025年03月10日 永久冻土(Permafrost)是一层由冰、岩石和土壤组成的隐形“粘合剂”，它维系着北方寒冷地区的地貌。从阿尔卑斯山到北极，永久冻土正在缓慢升温，而这一过程可能会加剧全球气候变化。 更多阅览 永久冻土加速融化 : 全球变暖正在撼动山脉的“基石” 相关内容 残垣败瓦为二氧化碳排放提供新的家园 此内容发布于 2024年07月04日 一家瑞士公司相信，它所提供的解决方案能够帮助混凝土行业实现脱碳，并在2030年之前达成永久性消除100万吨二氧化碳的目标。 更多阅览 残垣败瓦为二氧化碳排放提供新的家园
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。