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什么是永久冻土？它为何构成威胁？

瑞士联邦环境局表示，瑞士国土的6%-8%属于不稳定区域。而位于永久冻土区下方的定居点，将在未来几年面临越来越频繁的山体滑坡和泥石流风险。在本视频中，我们将展示气温上升如何逐渐融化永久冻土，从而影响瑞士山区的稳定性。

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