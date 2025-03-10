什么是永久冻土？它为何构成威胁？

瑞士联邦环境局表示，瑞士国土的6%-8%属于不稳定区域。而位于永久冻土区下方的定居点，将在未来几年面临越来越频繁的山体滑坡和泥石流风险。在本视频中，我们将展示气温上升如何逐渐融化永久冻土，从而影响瑞士山区的稳定性。

1 分钟

相关内容

相关内容 永久冻土加速融化 : 全球变暖正在撼动山脉的“基石” 此内容发布于 永久冻土(Permafrost)是一层由冰、岩石和土壤组成的隐形“粘合剂”，它维系着北方寒冷地区的地貌。从阿尔卑斯山到北极，永久冻土正在缓慢升温，而这一过程可能会加剧全球气候变化。 更多阅览 永久冻土加速融化 : 全球变暖正在撼动山脉的“基石”

相关内容

相关内容 永久冻土融化威胁山区，我们能如何应对？ 此内容发布于 从不稳定的山坡到落石，永久冻土(permafrost)-这层冻结的岩层-的融化正在给瑞士阿尔卑斯山脉等山区带来诸多影响。瑞士科学家正在引领全球研究，力求理解这一问题并找到解决方案。 更多阅览 永久冻土融化威胁山区，我们能如何应对？

相关内容