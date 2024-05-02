瑞士开发的机器人能像羚羊一样跳跃

洛桑联邦理工大学研发的新型机器人。 EPFL

一种配有人工智能的新型四足机器人能够灵活地改变自己的步态。由洛桑联邦理工学院(EPFL)开发的这种机器人可依据情况在行走、小跑和跳跃之间切换，以尽量避免摔倒。

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Keystone-SDA 其他1种语言 English en Lausanne robot can jump like an antelope 原版 更多阅览 Lausanne robot can jump like an antelope

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洛桑联邦理工学院周二(4月30日)宣布，开发这种机器人的目的是为研究动物为何会切换不同步态。

在这份新闻稿中，机器人研究员Milad Shafiee解释说：“此前的研究表明，动物改变步态是为了节省能量和避免肌肉骨骼受伤。”然而，用动物和机器人进行的实验表明，这些解释并非总能适用。

洛桑联邦理工学院的科究人员推测，动物也会为避免摔倒而改变步态。为了更细致地研究这个问题，他们教会了机器人在不同的表面上自主行走。

机器人用于生物研究

这个研究显示，机器人在平坦地形上也会从行走转为小跑以避免摔倒。而当机器人遇到地面上的坑洼时，就会由小跑转为弹跳，这是一种如同羚羊或猫受惊时进行的腿部僵直的弹跳动作。

因此，行动能力-不跌倒的能力-是这种步态变化所改善的唯一因素。科研人员已将这些结果发表在《自然通讯》(Nature Communications)杂志上。

Shafiee表示：“以前人们将能源效率视为这种步态转换背后的驱动力，但现在看来，这更可能是一种后果。当动物在不好走的地形上移动时，它的当务之急可能就是不要摔倒。”

洛桑联邦理工学院称，科研人员希望今后在生物研究中越来越多地使用机器人，从而减少对动物的依赖及相关的伦理问题。