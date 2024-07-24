苏黎世科研人员发现癌症的核心驱动因素

苏黎世大学科研人员发现癌症的核心驱动因素。 Keystone-SDA

苏黎世大学的科研团队已辨认出一种将细胞转化为侵袭性肿瘤细胞的信号通路。

2 分钟

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。

苏黎世大学科研人员的发现可能有助于及早发现癌变。这种信号通路控制着皮肤和粘膜最上层细胞(即所谓上皮细胞)的转化。苏黎世大学周三(7月17日)宣布，随着癌变深入，细胞会启动自己的程序，变得具有侵袭性。

这条信号通路的发现可能有助于及早发现及治疗皮肤癌、结肠癌、膀胱癌和食道癌患者。

再生医学研究所(Institute for Regenerative Medicine)的团队队长阿塔曼·森德尔(Ataman Sendöl)介绍说：“我们的研究结果表明，靶向TNF-α信号转导的癌症特异性臂可能是治疗上皮癌患者的一种很有前景的方法。”

癌症特异性TNF-α信号传导程序与肿瘤的侵袭性相关：它越活跃，患者的生存几率就越低。信号程序的活性也可作为一种生物标志物，用于评估上皮癌患者的预后。

这个科研团队核查了150种恶性肿瘤基因。根据这份新闻稿，这是系统揭示癌症基因突变是如何改变人体内细胞行为的规模最大的一次研究。