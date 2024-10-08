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三分之一的瑞士居民计划更换医疗保险机构

医疗保险基金：三分之一的瑞士居民计划更换服务机构。Keystone-SDA
医疗保险基金：三分之一的瑞士居民计划更换服务机构。Keystone-SDA Keystone-SDA

2025年医疗保险费将大涨的消息一出，大约三分之一的瑞士人考虑更换医疗保险公司。

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Keystone-SDA

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根据德勤咨询公司(Deloitte)的一项调查，越来越多的人认为，单一的医疗保险机构是应对该行业成本持续上升的解决方案。

具体来看，调查显示，最高自负额2’500瑞郎(约合人民币20’677元)的投保人中，51%的人计划更换医保公司。五分之一的人同时考虑变更投保模式或自负额。

根据调查结果，70%的人支持医保系统改革，尤其倾向建立单一的医疗保险基金。不过，75%的受访者同时表示对其现有医疗保险满意或非常满意。

如果建立单一的医疗保险基金，受访者希望可以降低保费。然而，调查作者认为，改变的预期结果被夸大了，因为保险公司的运营成本平均占到保费的5%。

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