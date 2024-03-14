瑞士国会联邦院赞成收紧未成年人婚姻法规

2024年3月12日，瑞士国会联邦院在首都伯尔尼举行的本年度春季例会刚刚落幕。 KEYSTONE

根据拟议的新规，瑞士各法院今后有权在未成年配偶年满25周岁之前宣告其婚姻无效。

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Keystone-SDA 其他1种语言 English en Swiss Senate in favour of tightening rules on underage marriage 原版 更多阅览 Swiss Senate in favour of tightening rules on underage marriage

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按照现行法规，一旦一段婚姻关系中的未成年配偶年满18周岁，即达到瑞士法定成年年龄，法院就不能再针对这段婚姻作出婚姻无效的裁决。

此次拟议法案的第二个要点在于，如果配偶中的一方在缔结婚姻时是瑞士居民，那么一段未成年婚姻将会被自动视为无效。

这一新规旨在防止所谓的“暑期婚姻”，也就是居住在瑞士的未成年人在假期期间在国外与人完婚。在国外缔结的婚姻，倘若夫妻双方中的一方彼时未满16周岁，那么这段夫妻关系在瑞士也将不会得到承认。

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3月12日，瑞士议会国民院一致表决通过了相应的政府法案，其中包括针对几项现行法规的修正案。接下来，围绕新规的讨论和激辩将转移至议会的另一方，即国民院。

利益平衡

瑞士现行法律规定，在个别情况下可以容忍未成年婚姻。今后将继续保留这一规定。换而言之，如果在判决时当事人仍是未成年人，且最重要的前提是这段婚姻符合当事人的首要利益，那么则应该允许这段婚姻继续维持。

来自社会民主党的联邦院议员丹尼尔·乔西奇(Daniel Jositsch)表示，维持这种利益平衡是有一定意义的。 他表示，可以想象，如果一个现年17岁的女孩来自一个允许16岁起就可以与成年人结婚的国家，她来到瑞士以后怀有身孕，那么当然应该允许她和配偶的婚姻关系存续。但这种情况必须经历详细审查。

近年来，强迫婚姻和未成年人婚姻现象越来越受到大众关注。2013年至2017年间，瑞士政府共查实约350起疑似因胁迫或涉及未成年人的婚姻最终被认定无效的案件。

去年8月，瑞士政府提出了保护未成年人免遭强迫婚姻迫害的法案草案。