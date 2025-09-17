川普關稅衝擊瑞士製錶業

自一個月前起，瑞士對美出口被加徵39%的關稅，瑞士製造的腕錶尤受衝擊。專業記者阿列克謝·塔爾哈諾夫(Alexey Tarkhanov)在「日內瓦鐘錶日」(Geneva Watch Days)探訪了這一充滿疑慮的行業。

高關稅一經宣布，便讓8月1日國慶日當天的氣氛蒙上陰影。在準備於9月4-7日迎接「日內瓦鐘錶日」的日內瓦，這個問題不斷出現在所有的談話中，部分掩蓋了新款系列的發布：瑞士腕錶自2022年起在中國市場銷售放緩之後，美國就成為它的主要出口地，而今這些產品將有怎樣的前景？

製錶業約佔瑞士出口總額的7%，其中近17%的出口額銷往美國，2024年超過43億瑞郎(約合385億元人民幣)。

今年春季，多家大品牌已因瑞郎走強及10%的初始關稅而調高售價。隨著川普8月初決定的新關稅出台，價格恐令許多客戶望而卻步，從而削弱瑞士製錶業在美國的需求。

「我們正共同向聯邦委員會施壓，推動談判以爭取更好的協議。令人震驚的是，歐盟只被課徵15%，而我們卻要承受39%。因此我們要求展開更多的談判，」日內瓦州負責經濟事務的委員德爾菲娜·巴赫曼(Delphine Bachmann)在展會開幕時表示。

有人希望瑞士政府能爭取到關稅水準與歐洲鄰國看齊：歐盟為15%，英國為10%。也有人寄望於美國司法體系：聯邦上訴法院裁定部分關稅違法，但仍暫時維持至10月14日，等待最高法院裁決。

川普的理想靶子

製錶商批評此舉極不成比例：在美國關稅打擊最重的國家中，瑞士如今位列第五，夾在緬甸和伊拉克之間。「我無法想像瑞士承受39%的關稅，」百年靈(Breitling)首席執行官喬治·科恩(Georges Kern)直言，「我仍保持信心：這個問題將在未來幾週或數月內得到解決，或部分解決。假如問題長期持續，就準備一個B計劃，只是仍要保持積極的態度。」

LuxeConsult鐘錶專家奧利弗·米勒(Oliver Müller)並不那麼樂觀：「你可以派出最優秀的外交官進行數月的談判，可是到最後，決定權在川普一人手中，而他又是個常常一衝動就決定的人。」

在他看來，製藥和黃金等戰略性產業可能繼續得到關稅豁免，而腕錶這種非必需奢侈品恰恰是「民粹措施的理想目標」。

諷刺的是，川普本身就是瑞士手錶收藏家，曾被看到佩戴勞力士(Rolex)、百達翡麗(Patek Philippe)和江詩丹頓(Vacheron Constantin)腕錶。2024年他推出以自己名字命名的腕錶時，所用的機芯正是由拉紹德封的BCP陀飛輪工作室的製錶師奧利維耶·莫里(Olivier Mory)設計。 gettrumpwatches.com

瑞士製錶業聯合會(FH)公佈的數據略顯矛盾：今年4月對美出口額較3月翻了一倍，達到8.53億瑞郎(約合76.54億元人民幣)。然而，這一數字反映出各廠商在關稅生效前提前囤貨。

鮮有觀察家認為這一出色水準能夠持續。該聯合會將於9月18日發布下個月報告，屆時將揭示出口下滑的幅度。

尚無統一的戰略

面對威脅，各家策略分化：或保持沉默，或直接對抗，或尋求規避。是否只在美國漲價？是否與當地經銷商分攤額外成本？還是在全球範圍漲價以維持美國競爭力？目前尚未形成統一的戰略。

勞力士、愛彼(Audemars Piguet)、百達翡麗(Patek Philippe)等熱門款式依舊會有買家。在美國，等候名單上的客戶甚至因競爭減少而從中受益。但對大多數製錶商而言，情況極為不利。

路威酩軒(LVMH)集團旗下的寶格麗(Bvlgari)、宇舶(Hublot)、真力時(Zenith)等品牌的高層保持沉默，遵循集團總裁伯納德·阿爾諾(Bernard Arnault)的謹慎立場。他7月底曾向法國《費加羅報》(Figaro)表示：「我們絕不能與美國交惡。」

尼克·海耶克的激進提議

而全球最大製錶集團斯沃琪(Swatch Group)總裁尼克·海耶克(Nick Hayek)則正相反，他主張對抗。鑑於該集團在美國市場的庫存可支撐三個月到半年，他在接受《一瞥報》(Blick)採訪時提議，對出口美國的黃金徵收39%的關稅。在他看來，這正是川普的「阿基里斯之踵」。

他還警告稱，過高的關稅會促使美國消費者轉向海外或免稅管道購表，最終損害在美零售商的利益。

部分製錶商考慮透過歐盟轉口，因當地關稅僅為瑞士的一半。此方案似有可行性：不少品牌隸屬跨國集團。香奈兒(Chanel)、迪奧(Dior)、路易威登(L​​ouis Vuitton)、柏萊士(Bell & Ross)既算法國品牌又算瑞士品牌；歷峰集團(Richemont)旗下既有巴黎的卡地亞(Cartier)、梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)，也擁有德國的卡地亞(Cartier)、梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)，也擁有德國的朗格(A.Rlash) 和朗德蘭集團（Glashne）也擁有德國的原創蘭格（Glashne）也擁有德朗格 (A. Original)。

是否會轉移生產？

一些協作同盟已在展開。瑞士機芯製造商La Joux-Perret已與法國製錶商Humbert-Droz合作。「法國製造」標準也遠不及「瑞士製造」嚴格：只要求「最後的實質加工在法國完成」，而非至少60%的本地價值。

這或將催生競爭者的出現，但路易·艾拉爾(Louis Erard)的總裁曼努埃爾·恩施(Manuel Emch)指出：「我們的工藝雖可被借用，但是沒有任何地方具備同樣完整的生態系統。德國、法國和英國也有優秀的製表師，但其規模有限。即便美國給予間接支持，也無法取代瑞士。」

路易威登在美國設了皮具廠，但瑞士製錶企業幾乎不可能直接在美生產：製錶業需要高度專業的工人，而瑞士本身都已人手緊缺。

部分品牌仍在探索調整的方式，例如將美國子公司改為完全的經銷商，以批發價進口、壓低終端售價。英國品牌Christopher Ward(在瑞士生產)最近已採取這個辦法。

路易·艾拉爾也在研究同一方案。但恩施提醒說，要實施真正的改變，就必須假設這些關稅是永久性的，可它們只取決於川普政府，而川普的任期只到2028年。

美網公開賽上勞力士總裁與川普的會面 美國總統川普應勞力士集團邀請，於9月7日出席了美網公開賽(US Open)決賽。根據瑞士CH Media集團旗下媒體報道，勞力士執行長讓-弗雷德里克·迪福爾(Jean-Frédéric Dufour)因此與美國總統共同度過了數小時。多家國際媒體也通報了這次會面。 白宮拒絕就總統為何接受邀請作出評論。由於當前關稅大戰對瑞士製錶業造成沉重打擊，這場會面被視為敏感之舉。 來源: ATS

兩大市場承壓，瑞士腕錶腹背受敵 瑞士製錶業在美國市場遭遇39%關稅重壓，而在中國市場也未能一帆風順。自2022年以來，中國消費者對奢華腕錶的需求放緩，高端品牌銷售成長明顯降溫。 對瑞士來說，美國和中國本是兩大關鍵市場，如今一端被關稅打擊，另一端因需求疲軟承壓，雙重壓力使產業更加脆弱。

(編輯：Samuel Jaberg，編譯自英語：小雷/gj，繁體校稿：盧品妤)