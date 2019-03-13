Rodolphe Buxcel(生於1908年9月5日，卒於2019年2月26日) (swissinfo.ch)

最長壽的瑞士遊子老翁-出生於1908年的Rodolphe Buxcel於上個月在美國密西根州壽終正寢，以110歲高齡與世長辭。上個世紀之初他生於沙皇俄國統治疆域內的一隅瑞士人聚居區，歷經顛沛流離，最終在美國安家落戶，在粗茶淡飯中安度晚年。

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追根溯源，Buxcel的祖籍在坐落於瑞士法語區沃州轄區內的羅曼莫蒂耶鎮(Romainmôtier)，而他本人的出生地則是隸屬沙皇俄國境內的一處被稱為Chabag的瑞士人聚居區，彼時，該聚居區仍為末代沙皇尼古拉斯二世統治下的沙皇俄國屬地。 Buxcel的一位先祖-Jacques-François Buxcel曾攜家帶眷，領著妻子和六個孩子移居到當地。這塊瑞士飛地(即隸屬於沙皇俄國管轄，但不與該國毗連)由瑞士植物學家Louis-Vincent Tardent早於1822年開闢。和所有在Chabag安居繁衍的瑞士移民一樣，Buxcel家族在當地生活的120年間，始終保留著瑞士公民身份。

作為家裡十個孩子裡最年幼的老么，Buxcel曾在Chabag瑞士人聚居區-也就是現如今烏克蘭的屬地度過了舒適安逸的童年生活。他的父親坐擁50公頃的葡萄園和共計130公頃的適耕地。這個家族的豐衣食足、富庶興旺在1940年6月28日那天畫上了句號：蘇維埃政權來襲，Buxcel家族一夜之間失去了所有的土地和財產。隨後，Buxcel一家在德國難民營裡飽經世變，在憂患中熬過了艱難的五年時光，直至戰爭臨近尾聲才輾轉抵達祖國，回到了瑞士洛桑。

1950年，Buxcel決定動身前往烏拉圭，希望能夠在里奧內格羅沿岸重新開始種植葡萄的事業。

“我對共產黨人充滿恐懼，擔心總有一天史達林會入侵瑞士，”即是離開瑞士的初衷，Buxcel這樣解釋道。

Rodolphe Buxel能說六門語言：法語、德語、俄語、烏克蘭語、羅馬尼亞語和西班牙語。

(swissinfo.ch)

生活在美國的瑞士遊子

Buxcel最終在七十高齡時選擇再度啟程，移居美國。儘管他已熟練掌握六門語言，並且足足在美國生活了37年，但他竟從未學過英語：“我到美國的那年已經73歲了，我想對於學習第七門語言來說，實在年齡太大了！”

Buxcel獨身一人生活在密歇根湖畔貝里揚的一棟木屋裡直至109歲，這裡距離芝加哥僅一個多小時的車程。他能自如地穿衣、做飯、就寢，女兒偶爾會過來幫他外出購物。在生命最後兩年的旅程裡，已近風燭殘年的他日漸衰弱，行動滯緩，不得不搬進了養老院，任一天中絕大半時光在他的躺椅上悄然流逝。

“他睡眠充足，但依然思路清晰。直到生命臨近尾聲，他也食慾尚佳。他總是愛在床頭櫃上備著點兒餅乾，入睡前啃點兒。在養老院他自己的房間裡有一台電視機，他尤其喜歡看足球比賽，”Buxcel的女兒Erika回憶道。

那麼，身為百歲老人，Buxcel的長壽秘訣究竟是什麼？

答案是：睡眠充足。 Buxcel生前曾透露：“我往往很早就上床睡覺，一般是晚上9點就入寢，早上6點就起床。”

不僅如此，他一生都習慣於苦行僧般的清貧禁慾生活：“晚年我能拿到每月1400美元的養老金。要知道這筆數額的養老金要是擱在瑞士，我早就餓死了。”

2019年2月26日，Buxcel溘然長逝，享年110歲零174天。

而依然在世且定居於瑞士的最高齡瑞士老嫗為Alice Schaufelberger，今年1月，她剛剛度過了自己111歲的生日。

Rudolf Buxcel的瑞士護照。 (swissinfo.ch)

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