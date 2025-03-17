在瑞士，外国人的形象在逐渐恶化
瑞士联邦统计局发现，过去几年中，瑞士人越来越不看好外国人。
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瑞士联邦统计局(FSO)上周公布的数据显示，2022年到2024年间，认为外国人对学校教育产生负面影响的瑞士人占比上升了7个百分点。
在安全方面，认为外国人导致瑞士道路危险的瑞士人占比同样上升了6个百分点，达到近30%。对社会福利被滥用的担忧加大了民众中的分歧。
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不过，报告也指出，总体来看，大部分瑞士人对生活在自己国家的外籍人士持开放态度，并认为他们发挥的积极作用。超过70%的人认为外国人的出现不会造成外出的不安全感；不是导致失业率增加的原因；外国儿童也不会妨碍瑞士儿童的教育。
根据联邦统计局的调查，约60%的瑞士人口支持给予在瑞居住的外国人更多权利，尤其在家庭团聚方面。
然而，仅半数受访者对外国人在瑞士参政表示支持。2022年到2024年间，赞成外国人享有此类权利的瑞士人占比下降了将近5个百分点。
在瑞士的外国人申请常规入籍的年限要求：
常规入籍手续需经地方行政区、州与联邦三级有关部门审批。基本要求规定，所有在瑞士居住满十年，且持有C类长期居留许可的人都可以向其居住的行政区或州提出入籍申请。
8-18岁期间在瑞士度过的年数以双倍计算，但实际居住年数至少应达到六年
下列情况也会被纳入考虑：
– 持B类或C类居留证的居住年数
– 持联邦外交部签发的合法居留卡或持C类居留证(有偿就业居留许可)的居住年数
– 持F类居留证(临时性许可)的居住年数(减半计算)
持N类居留证(难民身份审批程序期间发放的居留许可)或L类居留证(短期居留许可)的年数不计在内。
瑞士公民的注册伴侣若申请入籍，则对其居住年数的要求会相应缩短：只要在瑞士居住的总年数满五年，就可提出常规入籍申请。
此外，每个州会要求申请人在提出入籍申请前，需在其居住的行政区或州住满两到五年。
入籍申请人需满足的其他条件：
很好地融入瑞士社会，即没有债务或犯罪记录；
能用一门国家语言进行日常交流(口语达到B1水平，书写达到A2水平)；
在提出申请前的三年内未曾接受过社会福利救济；
熟悉瑞士风俗习惯；
不会对瑞士安全造成威胁。
然而，不同的州甚至不同行政区的要求和程序都可能大有区别。某些部门会进行口头或书面的入籍测试，以了解申请人对瑞士及其所居住地区的熟悉程度。
查询下列网站了解加入瑞士国籍方面的更多信息：
联邦移民事务秘书处(多语)外部链接
瑞士国籍联邦法案(多语)外部链接
ch.ch官方网站入籍相关信息(多语)外部链接
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