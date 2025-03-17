在瑞士，外国人的形象在逐渐恶化

外国人在瑞士的形象每况愈下。 Keystone-SDA

瑞士联邦统计局发现，过去几年中，瑞士人越来越不看好外国人。

4 分钟

相关内容

瑞士联邦统计局(FSO)上周公布的数据显示，2022年到2024年间，认为外国人对学校教育产生负面影响的瑞士人占比上升了7个百分点。

在安全方面，认为外国人导致瑞士道路危险的瑞士人占比同样上升了6个百分点，达到近30%。对社会福利被滥用的担忧加大了民众中的分歧。

相关内容

相关内容 认识一下占瑞士人口四分之一的外国人 此内容发布于 世世代代以来，对无数生活与工作在瑞士这个阿尔卑斯山国的外国人来说，瑞士就是他们远离家乡的家乡。 更多阅览 认识一下占瑞士人口四分之一的外国人

不过，报告也指出，总体来看，大部分瑞士人对生活在自己国家的外籍人士持开放态度，并认为他们发挥的积极作用。超过70%的人认为外国人的出现不会造成外出的不安全感；不是导致失业率增加的原因；外国儿童也不会妨碍瑞士儿童的教育。

根据联邦统计局的调查，约60%的瑞士人口支持给予在瑞居住的外国人更多权利，尤其在家庭团聚方面。

然而，仅半数受访者对外国人在瑞士参政表示支持。2022年到2024年间，赞成外国人享有此类权利的瑞士人占比下降了将近5个百分点。