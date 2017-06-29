至今为止，瑞士女性自愿服兵役。如果将来女性也将拥有兵役义务，将是对瑞士军队的一大改革，也就是说瑞士人无论男女都将肩负兵役义务，而且服役人员必须是军队和民防“可利用”的精壮力量。这也将意味着，有些男性可以从兵役的义务中解脱。联邦现在委任国防部直至2020年针对军队和民防缺什么样的人进行调查分析。

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瑞士女人也将要服兵役？ 最后更新 - 2017年6月29日 -13:21