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军队改革 瑞士女人也将要服兵役？

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瑞士女性也要当兵

瑞士联邦正在考虑直至2020年引进新的国防系统，届时女性也将拥有兵役义务。目前瑞士只有男性在某个年龄段必须服兵役，如果出于健康问题无法履行兵役，可以转服民役，如去养老院或者医院服务。

至今为止，瑞士女性自愿服兵役。如果将来女性也将拥有兵役义务，将是对瑞士军队的一大改革，也就是说瑞士人无论男女都将肩负兵役义务，而且服役人员必须是军队和民防“可利用”的精壮力量。这也将意味着，有些男性可以从兵役的义务中解脱。联邦现在委任国防部直至2020年针对军队和民防缺什么样的人进行调查分析。

(Keystone)


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