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出口 瑞士人每年吃多少巧克力？

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瑞士巧克力

瑞士本国人去年平均每人消耗了10.5公斤巧克力。

(sda-ats)

吃了瑞士巧克力，你还吃其他巧克力吗？瑞士巧克力受到全世界人的喜爱，这一点有数据为证：过去的一年瑞士总共出口了127'923吨巧克力，比2016年增加了4.8%。

加上瑞士本国的销售量，瑞士去年共销售巧克力190'731吨，瑞士巧克力行会 Chocosuisse日前公布了这一傲人的数字，2017年巧克力销售额提高了3.1%，上升到18.6亿瑞郎。

但国内的销售减少了1.3%，这里主要涉及到巧克力成品销售量的下降。去年平均每位瑞士人吃了10.5公斤的巧克力，比前一年减少了500克。

然而本国人巧克力消耗量的减少，却得到外国人的弥补。尤其是德国人又开始青睐瑞士巧克力，德国一向是瑞士巧克力最重要的市场，去年在这一市场足足增长了16%。英国、法国和加拿大都增加了瑞士巧克力的进口力度。

巧克力经济 濒临灭绝的巧克力，在哪儿最吃香？

消费者们是不是即将失去享用瑞士巧克力的口福了？据《每日导报》(Tages-Anzeiger)7月5日报道，因为瑞士的生产成本过高，而且政策限制也愈发严格，越来越多的瑞士巧克力生产商有移址国外的打算。可是瑞士素来在技术精良的巧克力制造上享有盛誉，一起来看看，瑞士巧克力到底在哪儿卖得最火吧。 ...

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(翻译：杨煦冬)

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