从今年7月1日起，瑞士第三大银行将把高管层的年薪限制在100万瑞郎(约合687.3万元人民币)以内。
上周六(6月15日)在克朗-蒙塔纳(Crans-Montana)举行的银行大会做出了如上通告。新总裁海因茨·胡贝尔(Heinz Huber)的薪酬在今年1月就职时就已进行过调整。相比之下，据工会联盟Unia某报告(多语)外部链接披露，2018年瑞士两家最大银行-瑞银集团(UBS)和瑞士信贷集团(Credit Suisse)-的总裁分别赚得1390万瑞郎(约合9553万元人民币)和1230万瑞郎(8453万元人民币)的高薪。
银行信用社Raiffeisen (瑞士农行)大会上的大多数代表不同意2018年的薪酬报告。然而他们以大多数票通过了2019年的新补偿框架。今年4月，该行曾声明将裁减200个工作岗位，以便今年能节省1亿瑞郎。
瑞士金融市场监管局(FINMA)曾指控该集团管理不善，Raiffeisen会继续实施相应解决措施。金融市场监管局的调查认为其董事会未能合理监督前总裁皮林·文森茨(Pierin Vincenz)。监管局指出，这一漏洞-至少可能-使其以银行的损失为代价谋取私利。该行用以解决管理问题的新组织结构将从2019年7月1日起生效。
SDA-Keystone/ac