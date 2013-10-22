此内容发布于2013年10月22日 上午11:00 最后更新 - 2013年10月22日 -11:00

高速公路一年收费40瑞郎，18年没变，2016年可能提升为100瑞郎 (Keystone)

自今天开始，瑞士国道高速公路年费就要从40瑞郎上涨到100瑞郎，至少政府和议会是这样希望的。然而人民的意愿也如此？因此发起了一项全民公决，这项与涨价有关的动议将于11月24日进入投票箱。

涨价通知公布后，人民反对的呼声很高：从40-100涨价的幅度过大；外国司机可以购买短期高速公路通行证，这不公平；中小企业的车队受到了不公正对待，等等。

很快就形成了一个动议委员会，其口号是“反对利用私人交通掘金”，用收集签名的方式对抗国家政府和大部分议员的贪欲。

高速公路贴票 只要你使用了瑞士国道网，无论是一次、一天还是一年，都要购买价值40瑞郎的高速公路贴票，这一政策实施已久。 1985年刚引入公路贴票时，价格只有30瑞郎。1995年价格提高到如今的40瑞郎。 出售贴票的钱收归联邦公路局管理，最终用于瑞士国道(高速公路)的修建、运营和保养。 之所以将价格提升至100瑞郎，联邦委员会表示，这是为了扩建公路网：目前已建好的376公里的州级公路，应并入国道系统，以满足中等、大型城市、居民聚集区和城市边缘地区人群的需要。 公路网扩建后，各州首府都可以直通国道公路网。 信息框结尾

仅3个月，委员会就收集到107'424个有效签名。在瑞士只要不修改宪法，只要有5万个签名，就可以将修改法律的议案送到投票箱中。

“公民、司机要交钱，却享受不到额外福利，”瑞士人民党国民院议员Nadja Pieren说，她也是跨党派的“反对100瑞郎的高速公路贴票”全民公投委员会副主席。

“交通拥堵不会减少、公路质量不会提高。我们还要为已经修好的公路付出更多的钱，为什么？如今是各州付钱，现在联邦要付钱了，就因为这个吗？”她强调说。

绿党也反对

瑞士的两个大型机动车协会，瑞士汽车俱乐部(ACS)和瑞士汽车救援组织(TCS)也表示反对。它们要求联邦委员会重新制定整体公路财政计划。

瑞士交通俱乐部(VCS)也反对提高高速公路的收费。而环保组织之所以反对，则是因为不愿为修建公路和国道“出更多的钱”。

自2019年起高速公路票电子化？ 到目前为止，瑞士的高速公路票都是以贴纸的形式出现的，要贴在汽车的前挡风玻璃上，很难消除。 交通部长洛伊特哈尔德(Doris Leuthard)计划，自2019年起用电子系统取代贴纸，该系统可以依照国外模式征收不同等级的高速公路费。 海关管理处的报告指出，不少欧洲国家都已开始使用电子缴费系统。 优点：使用且检查便利，节省开支、较少受到滥用。 管理处称，每年因伪造、多次使用高速公路贴纸，可开处约3000万瑞郎的罚金。 信息框结尾

绿党对此也持反对态度。首先，他们不希望继续扩建公路；其次，他们希望将“统一收费”改为按照行驶里程数收费：“谁开车开得多，谁就要多付钱，”绿党表示。将收费提高到80瑞郎，他们可以接受。

资产阶层要求涨价

联邦委员会和大部分议员赞同涨价，其次还有瑞士各州的建设、规划、环保局，城市联合会和瑞士旅店协会。这些资产阶层组建了“赞同公路票”委员会。

“瑞士需要质量上乘、安全的基础设施，”基督民主人民党主席、国民院议员Christophe Darbellay说，他也是赞同委员会的副主席：“这几年我们的投资太少，现在是补上的时候了。基础设施对我们来说非常重要”。

这位瓦莱州人提到，在欧洲没有其他任何一个国家，要像瑞士一样修建、养护这么多的桥梁和隧道，“这就是要提高收费的原因，这些钱都物有所值”。

交通部长洛伊特哈尔德(Doris Leuthard)，也是CVP的党员，9月底为投票之战拉开了帷幕：“高速公路费价格上涨，人们也可以从中受益：出行更安全，多个城市的直达线路更多，噪音更少，”她这样对瑞士的广播电台说。

“提高高速公路费，对于解决我们在公路上的问题于事无补，这最多就是从人民群众身上掘金，这是一种公民要为此付费的隐形税收，”Pieren说。

不要总想从汽车司机身上找钱，这位伯尔尼女姓说：“汽车司机不愿也不应该继续被当作国家的奶牛，无论哪里出了什么问题，国家有了财政缺口就朝司机要钱。我们要坚决抵制，对贴票涨价说不！到此为止！”

欧盟倡导“短期高速公路票” 欧盟宣布，在与瑞士的对话中希望后者引入有效期在1周或10天的“短期高速公路票”。 其他许多对高速公路实行收费制度的国家，都会提供这种短期、低廉的“高速公路票”。 信息框结尾

对外国人更有利？

Pieren还认为，外国司机因为可以购买有效期为2个月的短期高速公路票而受到了优待：“这不公平，外国人可以付40瑞郎，而瑞士人因为行车时间超过2个月，就要付100瑞郎，多出150%。瑞士人也不是每个司机每年都会开满12个月”。

Darbellay则认为这是一个不错的解决方式，特别是外国的公路使用者也要缴费。“如果我们把它当作一种税收，那么只有瑞士人和瑞士公司应当交钱”。

反对者称，国家对公共交通的投资太多了。“在以前的交通部长Moritz Leuenberger的管理下，我们从来都不能提公路建设，这是个忌讳。现在我们终于可以提了，目前确实需要尽快采取行动”。

然而现在，希望用提高收费的方式来对高速公路进行扩建和保养，也遭遇了阻力。

“如果我们还想继续保持瑞士的成功模式，那么必须满足几项重要的框架条件；而拥有良好的基础设施，正是框架条件之一，”Darbellay说。

因为本次议案涉及的是联邦决议，所以11月24日的投票只需要大多数选民通过，至于多数州的态度，则起不到决定作用。



(译自德文：宋婷), 瑞士资讯swissinfo.ch

链接

Neuer Inhalt Horizontal Line