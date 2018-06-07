此内容发布于2018年6月7日 下午12:34 最后更新 - 2018年6月7日 -12:34

宝岛知名的体育主播傅达仁

(Image from Frank Fu's Facebook page)

去年深秋，因罹患胰脏癌已至末期、饱受病痛折磨的知名前体育主播傅达仁，抱着安然离世的愿望远赴瑞士寻求安乐死，却终因难舍家人将带着尊严与解脱安然离世的计划暂且搁置。时隔半年，他再度踏足瑞士，而这一次他去意已决，并于今天(6月7日)上午11点在瑞士安乐死组织“尊严”的协助下与世人道别、迈向人生的终点。

2017年11月，年逾耄耋的台湾前体育主播傅达仁因罹患胰脏癌时至末期被告知仅剩数月寿命，加上不堪病痛折磨，于是有了寻求善终的想法。但因台湾法律不承认安乐死的合法性，他便不远万里飞赴全世界为数不多的允许协助实施安乐死的国家之一-瑞士，向该国一家可协助外国人结束生命的非营利安乐死组织“尊严”(Dignitas)寻求帮助。



傅达仁在Facebook留言道：“客死苏黎世，心中有平安，也没有遗憾！”

(Image from Frank Fu's Facebook page)

+了解更多关于瑞士安乐死运作方式的信息(英)外部链接

依照“尊严”的例行程序，每位有意诉诸安乐死、年龄逾18周岁的非瑞士籍人士在经审核成为该机构会员后，需提供身患绝症的医疗证明，经安排还需与医生进行两轮面谈。而就在第一次谈话结束之后，傅达仁听闻儿子突然高烧、心系爱子而心生退意，最终取消了第二次面谈、即日返台，暂缓实施安乐死。



然而今年年初，傅达仁自认病情已至晚期，恐自己熬不过农历新年，因此再度萌生了赴瑞士接受安乐死的想法。为此，他的儿子临时决定提前举办婚礼，为父冲喜。这一举动也确实让他暂时打消了动身的念头，在出席儿子的婚礼时他动情地表示：“其实我很想活-虽然我是安乐死的倡导者。”



但当众多网友鼓励他要勇敢地坚持下去、切莫放弃求生意志时，他作为一名癌症末期患者时的回应是：“我是不怕死的，但我不愿生不如死。”病痛的折磨非常人所能想象，正如他在脸书Facebook的个人主页外部链接上所描述的：“我每日腹痛，喝四次吗啡，每次40cc(毫升)。喝少了照痛！喝多了站着都睡着、跌倒、呕吐！安宁治疗就是这样折腾死！折腾一年，常有的事！请问：你是要选安乐死，还是折腾死？”



傅达仁的干儿子李恕权赶至苏黎世，陪伴他最后一程 (Image from Frank Fu's Facebook page)

5月30日，前后八度延宕安乐死之后，傅达仁千里迢迢再度来到瑞士，这一次，他去意已决。“尊严”为其重启“绿灯”，原本傅达仁希望安乐死能在6月6日执行，遗憾的是该机构当日执行人数已满，因此顺延至6月7日。



截至发稿，傅达仁的Facebook最后一条更新停留在了2018年6月7日上午11点07分，内容是他与小友李戡(注：李敖幼子)追忆昔日和今春刚刚驾鹤西归的台湾文学家暨历史学家李敖的淡泊之交。而此刻，他已安详喜乐地随友而去，正如他自己所言：“感谢上天，让我活了86岁又6个月6天。”



Neuer Inhalt Horizontal Line