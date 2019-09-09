2017年，在瑞士每周工作少于30小时的女性员工有45%，而男性则仅有11.2%。

(© Keystone / Gaetan Bally)

瑞士公司在招聘和留用方面的性别平衡状况有所改善，但是，近期一项关于瑞士职场性别平等的研究发现，晋升到顶级管理层的绝大多数仍为男性。

商业协会Advance和圣加仑大学在9月4日发布了第三版性别情报报告(Gender Intelligence Report)外部链接，该报告旨在探索如何支持女性发展和促进性别平等。这项研究分析了大量人力资源数据，其中包括55家公司中的26.3万名不同层级的雇员的性别分布情况。

该研究表明，在整个管理序列中，层级越高，女性的比例越低。在非管理性职位中，男女比例为50-50，但高层经理中则仅有18%为女性。但是，报告表明，女性在所有管理层中的占比已经接近30%这一关键节点，到达这一比例意味着女性可以影响公司的组织文化。这表明，女性人才培养通道正在逐步完善之中。

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该报告公布的另一项积极趋势是更高的女性录用比例，尤其是在管理职位上。女性在新雇佣人员中的比重是35%，而相比之下现有雇员中女性所占比重仅为28%。在高层管理职位上，差距更为显著，其中32%的新雇佣人员为女性，而现有雇员中女性比例则只有22%。

在公司的各个层级包括管理层中，两性留用比例趋同。该报告将之归功于更具包容性的工作文化。性别差异体现最为明显的是晋升方面。尽管受调查样本中整体雇员的42%为女性，但是她们仅获得了36%的晋升机会，这意味着男性垄断了所有晋升机会的64%。在晋升到管理层的机会中，女性只获得了其中的40%。

尚有障碍需要破除

该报告指出了阻碍女性事业发展的几大问题，包括无意识的偏见和不透明的晋升流程。作者建议，在升职决策委员会中至少应有两名女性，而在最终候选人名单中，男女比例应该为50-50。

“使现有晋升流程更加透明，晋升决定不能仅取决于单个人，这很重要，”Gudren Sander博士特别指出，他是圣加仑大学多样性与包容性研究中心(Competence Center for Diversity)的负责人。“除此之外，经理们应该积极帮助女性人才获得更多可见度和关注度，同时多跟她们进行定期的事业发展探讨。”

该报告指出的另一项主要障碍是社会中传统的男性-女性所扮演的角色，以及管理岗位上所需的全职工作。尽管在瑞士女性就业率很高，但是许多女性并非全职工作。在当前全职工作模式盛行的情况下，该报告呼吁为女性提供更加灵活的工作模式，以便增加就业机遇，提高晋升管理层岗位的比例。





swissinfo.ch/jdp

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