2月21日，联邦委员会正式通过一份独立报告，明确表示在教导青少年关于性发育的生理与心理等方面，瑞士的性教育制度达到了国际水准。
该报告的公布是由于提契诺州议员法比欧·雷戈奇(Fabio Regazzi)曾提出抗议，称官方“爱生活”(Love Life)宣传(见照片)采用的图片超出儿童的理解范围，因此具有破坏性。
然而报告表示，这些图片对儿童不造成任何威胁。政府指出，批评之声都出于维护传统价值观的少数人。
专家们发现，总体而言，由瑞士性健康协会(意、法、德)外部链接(Swiss Sexual Health)挑头的瑞士战略值得赞扬，其全面性方式不止针对性病风险与意外怀孕，也旨在推动健康的性发育。
他们指出，这样的方法必然需要侧重性的社会、心理、认知、感官与道德等诸多方面。
此外，该报告重申了瑞士卫生数据与国际比较的结果，发现本国15-19岁少女意外怀孕与堕胎的数量属于世界最低之列。
瑞士的性教育虽由联邦直接指导，但主要仍是各州的工作，因地区不同对青少年在学校里的教育细节上也存在差异。专家组还建议做出努力加强协调，尤其是在瑞士德语区。
作者： Peter Siegenthaler
一个巴塞尔家庭提出为女儿免上生理课程，遭到学校拒绝，他为此上告欧洲人权法院，遭败诉。这一裁决也暂时平息了这一案例在瑞士引起的轩然大波。 对于瑞士的教育界来说，这一判决的精髓在于：针对性教育教师必须按照年级和适当的情况因人而异地进行。Beat ...
SDA-ATS/dos
Neuer Inhalt
Horizontal Line
subscription form
subscription form
× 关闭
版权
版权所有。瑞士资讯swissinfo.ch拥有其网站内容的版权。内容仅供私人使用。除上述所述网站内容的使用权以外，任何发布、修改、传播、存储及复制，必须事先获得瑞士资讯swissinfo.ch的书面授权同意。 如果您有兴趣使用本网站内容，并需要获得事先的书面同意，请通过电子邮件contact@swissinfo.ch联系我们.
针对私人目的的使用，瑞士资讯swissinfo.ch只允许用户使用某一具体内容的超文本链接，即将其链接到您自己的网站或第三方网站上。瑞士资讯swissinfo.ch的网站内容只被允许在没有任何编辑修改的情况下链接到非广告性质的环境中。针对瑞士资讯swissinfo.ch网站提供下载的所有软件、文件夹、数据及其内容，本网站仅提供基本的、非独占性的及不可转让的许可。该许可仅限于在私人设备上的一次性下载及存储上述数据，所有其它权利仍为瑞士资讯swissinfo.ch所有。特别需要注意的是，禁止对这些数据进行任何销售或商业性使用。