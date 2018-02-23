此内容发布于2018年2月23日 上午10:00 最后更新 - 2018年2月23日 -10:00

粗俗下流？2008年的“爱生活”宣传海报上，潜水者正在水下做爱。 (瑞士联邦公共健康办公室)

2月21日，联邦委员会正式通过一份独立报告，明确表示在教导青少年关于性发育的生理与心理等方面，瑞士的性教育制度达到了国际水准。

该报告的公布是由于提契诺州议员法比欧·雷戈奇(Fabio Regazzi)曾提出抗议，称官方“爱生活”(Love Life)宣传(见照片)采用的图片超出儿童的理解范围，因此具有破坏性。



然而报告表示，这些图片对儿童不造成任何威胁。政府指出，批评之声都出于维护传统价值观的少数人。



专家们发现，总体而言，由瑞士性健康协会(意、法、德)外部链接(Swiss Sexual Health)挑头的瑞士战略值得赞扬，其全面性方式不止针对性病风险与意外怀孕，也旨在推动健康的性发育。



他们指出，这样的方法必然需要侧重性的社会、心理、认知、感官与道德等诸多方面。



此外，该报告重申了瑞士卫生数据与国际比较的结果，发现本国15-19岁少女意外怀孕与堕胎的数量属于世界最低之列。



瑞士的性教育虽由联邦直接指导，但主要仍是各州的工作，因地区不同对青少年在学校里的教育细节上也存在差异。专家组还建议做出努力加强协调，尤其是在瑞士德语区。





SDA-ATS/dos

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