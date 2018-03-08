此内容发布于2018年3月8日 上午11:02 最后更新 - 2018年3月8日 -11:02

图为苏黎世机场监狱临时关押即将被瑞士强制驱逐出境的外籍罪犯的牢房。

(Keystone)

一名年仅23岁的女性因涉嫌密谋实施恐怖袭击而被瑞士驱逐出境，遣送回其来源国哥伦比亚。



瑞士联邦警察局本周三(3月7日)向外界证实，本周一(3月5日)该名嫌犯已被驱逐出瑞士。与此同时，联邦警察局也在接受瑞士公共电视台SRF采访时透露，目前瑞士法院已对该女子提起刑事诉讼。



这名年轻女性的丈夫被警方认定为是某一可疑恐怖组织的头目，且该男子迄今已在法国被当地警方羁押。这对夫妇曾在去年11月法国和瑞士联手针对10名涉嫌策划恐袭活动的嫌疑人所进行的一项突袭围捕行动中被拘捕。该女子及其丈夫最终以计划对瑞士多个城市发动恐怖袭击的罪名被提起指控。



当时，这对夫妇已经制定了全盘计划，打算制造列车脱轨事故，并对瑞士多家夜总会和教堂发动一系列恐怖袭击。

SRF/ln

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