一名年仅23岁的女性因涉嫌密谋实施恐怖袭击而被瑞士驱逐出境，遣送回其来源国哥伦比亚。
瑞士联邦警察局本周三(3月7日)向外界证实，本周一(3月5日)该名嫌犯已被驱逐出瑞士。与此同时，联邦警察局也在接受瑞士公共电视台SRF采访时透露，目前瑞士法院已对该女子提起刑事诉讼。
这名年轻女性的丈夫被警方认定为是某一可疑恐怖组织的头目，且该男子迄今已在法国被当地警方羁押。这对夫妇曾在去年11月法国和瑞士联手针对10名涉嫌策划恐袭活动的嫌疑人所进行的一项突袭围捕行动中被拘捕。该女子及其丈夫最终以计划对瑞士多个城市发动恐怖袭击的罪名被提起指控。
当时，这对夫妇已经制定了全盘计划，打算制造列车脱轨事故，并对瑞士多家夜总会和教堂发动一系列恐怖袭击。
去年11月，瑞士警方逮捕了一对疑似和伊斯兰国激进组织(IS)有密切联系的夫妇。据称，他们对在瑞士进行恐袭已有具体筹划。
SRF/ln
Neuer Inhalt
Horizontal Line
subscription form
subscription form
× 关闭
版权
版权所有。瑞士资讯swissinfo.ch拥有其网站内容的版权。内容仅供私人使用。除上述所述网站内容的使用权以外，任何发布、修改、传播、存储及复制，必须事先获得瑞士资讯swissinfo.ch的书面授权同意。 如果您有兴趣使用本网站内容，并需要获得事先的书面同意，请通过电子邮件contact@swissinfo.ch联系我们.
针对私人目的的使用，瑞士资讯swissinfo.ch只允许用户使用某一具体内容的超文本链接，即将其链接到您自己的网站或第三方网站上。瑞士资讯swissinfo.ch的网站内容只被允许在没有任何编辑修改的情况下链接到非广告性质的环境中。针对瑞士资讯swissinfo.ch网站提供下载的所有软件、文件夹、数据及其内容，本网站仅提供基本的、非独占性的及不可转让的许可。该许可仅限于在私人设备上的一次性下载及存储上述数据，所有其它权利仍为瑞士资讯swissinfo.ch所有。特别需要注意的是，禁止对这些数据进行任何销售或商业性使用。