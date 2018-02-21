无证件“黑户”洗白
日内瓦逾千名非法移民获合法居留
回溯一年前日内瓦启动的一项名为“遗留产物”(Papyrus)的试点项目，迄今已有1093位非法移民从中受益，获批拿到了瑞士合法居留许可。
据曾为该项目的启动积极奔走并提供助力的日内瓦州政府成员皮埃尔·毛德(Pierre Maudet)估测，预计截至今年12月“遗留产物”项目收尾之时，能顺利获得瑞士居留许可的昔日外来无证件“黑户”人数将增加至2000人。
根据瑞士联邦移民局(SEM)提供的数据，粗略估计，目前非法滞留于日内瓦州、无任何合法居留证件的非法移民多达1.3万名之众。
日内瓦已启动一项试点项目，旨在向栖身瑞士的非法移民发放居留许可，且有效打击非法劳工。 ...
在已获批申领到居留许可的群体中，绝大多数为已在日内瓦州扎根落户的家庭，其中也包括400名儿童。日内瓦大学的调研显示，在如今已获得合法身份的外来“黑户”中，相当比例为来自拉美地区的女性。她们常年从事着非法家政工作，游离于法律灰色地带，在瑞士社会的夹缝中求生存。
迄今为止，仅有四名非法移民递交的合法居留申请被驳回，原因均为因犯罪前科在瑞士留有案底。截至目前，四人已均被瑞士官方驱逐出境。
并非人人都能拿到合法居留许可
“遗留产物”项目在瑞士可谓首开先河的独创之举，也因此引发了联邦政府和其他各州的极大兴趣。有些人正考虑效仿启动类似的项目，向栖身瑞士的非法移民发放居留许可；而有些人则顾虑重重，担心此举一旦成为众人群起仿效的先例，或许涌入瑞士的非法移民潮会自此激增、乃至一发不可收拾。
想要依照“遗留产物”项目相关规定申请合法居留的驻瑞无证件人士，必须符合严格的标准。有子女的家庭必须提交证明，证实该家庭在日内瓦的居住年限至少已达五年，且中途无间断；对于无子女的申请者而言，居住年限需已满十年。此外，申请人还必须达到财务独立。
ATS/jc
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